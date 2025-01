María Jesús Ruiz anuncia el preocupante ingreso hospitalario de su marido en "la unidad de ictus"

La vida personal de María Jesús Ruíz vuelve a estar en jaque, esta vez por motivos de salud. El foco está puesto en su marido curro quien ha requerido ser ingresado de urgencia en un hospital tras sufrir un episodio que preocupaba de manera trascendental a la antigua Miss España.

La propia María Jesús era la encargada de dar la noticia por medio de sus redes sociales, con una publicación que ha preocupado de manera especial a sus seguidores en la Red: «Estamos en la unidad de Ictus. @ertitocurro sufrió este pasado martes un episodio de parálisis facial y desde entonces estamos muy pendientes de su evolución».

(Foto: Instagram)

El mensaje acompaña a dos instantáneas que no han dejado indiferentes a los amigos de la andaluza. En la primera se puede ver a la modelo y empresaria abrazada a Curro. Una fotografía en la que se el rictus del paciente da buena cuenta de la intensidad del incidente que ha llevado a su ingreso. En la segunda instantánea, Ruiz ha mostrado un primer plano de su mano agarrada a la de su marido, en la que se ve la pulsera identificativa de la clínica.

Tras informar a sus followers de lo sucedido, María Jesús mandaba un especial mensaje a todos los que se ha preocupado por ellos en medio de tanta preocupación: «Para nuestra familia y amigos , gracias por vuestro cariño y ayuda en estos momentos tan delicados . Un beso enorme», escribía.

(Foto: Instagram)

Por el momento, se desconoce si este mensaje de agradecimiento se ha dirigido a la familia de María Jesús en concreto ya que, como es sabido, tanto la madre como otros miembros del clan de la empresaria se opusieron en su día al matrimonio de María Jesús y Curro.

Según contó en su día la protagonista, no aceptaron el modo en el que su historia de amor comenzó: «Mi madre y yo siempre hemos estado muy unidas, pero ahora la situación es muy complicada, ella no olvida todo lo que ha salido de él y mis hermanos se ponen de su lado», relató tras su boda. Esta realidad, junto con los diferentes inconvenientes que ha vivido el matrimonio desde que su historia saliera a la luz parece demostrar que su historia de amor sigue adelante más allá de las polémicas y las sacudidas.

Como era de esperar, las palabras de María Jesús han tenido una relevante repercusión y han sido numerosos los mensajes y muestras de cariños tanto de amigos anónimos como de rostros conocidos con los que la modelo mantiene relación. Dos de las más destacadas han sido Nuria Bermúdez y Sonia Monroy. Mientras la ex mujer de Güiza alababa las cualidades de su amiga como enfermera: «Tiene a la mejor enfermera a su lado. Mucho ánimo a los dos y pronta recuperación», Monroy les mandaba todo su ánimo en este momento tan delicado: «Un abrazo guapa y espero que se recupere muy pronto. Fuerza!!», escribía.

Más allá del susto vivido, la última publicación de María Jesús tras la información del jaque de salud de su marido ha sido tranquilizadora ya que la colaboradora asistía a su última cita profesional en televisión en Telecinco: «Anoche @deviernestv no solo me levantó el ánimo, me encantó estar con todo el equipo y me lo pasé bomba». Palabras que muestran que la evolución de su marido es, por el momento, positiva.