Gerard Piqué y Clara Chía en ¿crisis? por una tercera persona

Gerard Piqué y Shakira continúan siendo protagonistas de una guerra que parece no querer terminar. Y es que después de la mediática separación en la que se vieron envueltos (marcada por hits musicales y supuestas infidelidades) ambos han vuelto a posicionarse en la primera línea mediática tras pactar una cláusula que parece no haber sentado del todo bien a miembros de su círculo más cercano. Según ha trascendido, dicho punto establece que, durante el próximo año, las personas con las que mantengan cualquier tipo de vinculo sentimental, tanto con el ex futbolista como con la cantante, no podrán tener ningún contacto con sus hijos.

Una cláusula que según varios medios internacionales habría ocasionado un distanciamiento entre Gerard Piqué y Clara Chía, la mujer con la que comparte su vida desde que decidió poner punto final a su historia de amor con Shakira. Por ahora, y como es habitual en sus movimientos, ninguno se ha posicionado al respecto, pero lo que está claro es que la modelo se ha visto involucrada en esta última decisión conjunta de la artista y el deportista, la cual tiene como único objetivo respetar el periodo de adaptación que necesiten los menores.

No obstante, los rumores sobre una crisis entre Piqué y Clara son cada vez más fuertes y, aunque no hay nada que lo justifique, la revista People ha decidido ponerse en contacto con un vidente que asegura que el distanciamiento de la pareja está más que claro. Siguiendo sus conocimientos astrales, apunta que la cláusula mencionada no sería el único motivo que habría propiciado una crisis entre la pareja y es que manifiesta que ve una tercera persona que podría haber complicado los planes de futuro entre ambos. «Vamos a conocer a otra amante, porque no lo veo a él solo», sostiene.

Las declaraciones del vidente han sido comentadas en el plató de Ya es mediodía, donde los colaboradores han querido manifestar su opinión sobre esta supuesta crisis que sostiene la revista señalada. Antonio Rossi asegura que discrepa ante esta información y que, hasta donde él sabe, Clara Chía siempre ha intentado involucrarse lo menos posible en la separación de su pareja. «Lo único que quiere es la felicidad de su chico», señala. Por otro lado, el periodista ha recalcado que la cláusula no es solo una decisión de Shakira si no que ha sido un acuerdo conjunto que afecta a ambas partes por igual.

Sin embargo, Marta López, desde su experiencia como madre separada, ha definido la situación como «terrible», ya que considera que la de Barranquilla «ha jugado con ventaja» al no tener una pareja estable como el catalán. Y cierto es que, aunque se le ha vinculado con muchos hombres famosos desde su traslado a Miami, por ahora no ha habido ningún tipo de confirmación por su parte que verifique que su corazón ha vuelto a ser reemplazado por otro hombre.