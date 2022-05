Podría decirse que Gerard Piqué es una de las personas más sinceras del panorama social español. Siempre que protagoniza una aparición pública, el futbolista no tiene reparo alguno en expresar todo lo que considera oportuno, lo que ha hecho que cada vez sean más los programas que quieren tenerle entre sus invitados. En esta última ocasión, ha sido Gary Neville quien ha invitado al catalán a The Overlap, su canal de YouTube, en un intento para que éste se sincerara al máximo y confesara algunos datos totalmente desconocidos para sus seguidores.

En una conversación de lo más amigable con el exjugador del Manchester United, Piqué ha desvelado algunos detalles sobre cómo es su día a día con Shakira. Tanto el deportista como la cantante han conseguido formar uno de los tándem más consolidados a nivel internacional, y no es para menos, ya que pese a que sus profesiones implican algunos planes que les alejan de sus casas, ambos han sabido anteponerse a toda situación difícil y ya pueden presumir de llevar más de una década en pareja. Algo que ha interesado especialmente a su excompañero de profesión, que no ha dudado en preguntarle sobre cuál es el secreto para mantener tanta felicidad pese a no haber pasado por el altar: “Leí una declaración suya en la que decía algo así como que prefería no casarse y que la siguieras viendo como una fruta prohibida para mantenerte atento”, comenzaba explicando Neville. Unas palabras por las que Gerard le dio toda la razón: “Sí, es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados”, respondía el de Barcelona, una reacción que dio lugar a ciertas dudas: “Le pediste matrimonio y te dijo que no”, daba a entender el del Manchester. Pero lejos de admitirlo, el futbolista español confesó que ese no era el motivo por el que no había habido boda: “No, no, no, no, no, no… Te lo diría si así hubiese sido, no tengo problema, pero no es el caso”, zanjaba, mostrando así a sus seguidores una parte de su vida totalmente desconocida, aunque, quién sabe si la pareja cambiará de opinión de cara al futuro.

La mejor fiesta de su vida

Durante la entrevista, el catalán también tuvo oportunidad de soltarse la melena y aclarar cuál fue la fiesta que marcó un antes y un después en su vida. Un hecho por el que tuvo que echar la vista atrás hasta llegar a su etapa en el Manchester United: “La fiesta de Navidad en 2007 en mi último año en Manchester. Tenía 20 años, ¡todo el día fue increíble!’, señalaba el defensa, visiblemente emocionado: “Dos o tres días antes de Navidad, hubo una fiesta solo para los jugadores del equipo. Salimos del entrenamiento, dejamos los coches allí y cogimos un autobús. Fuimos al casino y de fiesta por algunos pubs”, apuntaba, desvelando además que el whisky con Coca-Cola es su bebida alcohólica favorita: “Al día siguiente no tienes resaca, es lo que me dijeron cuando era joven”.