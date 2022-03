Tanto la cantante Shakira como su marido, el futbolista Gerard Piqué suelen ser, en líneas generales, muy celosos de su intimidad. De hecho, son pocas las ocasiones en las que la pareja se dedica mensajes en redes sociales o comparte detalles de su día a día. Sin embargo, hay veces que la ocasión merece algún tipo de comentario, tal como acaba de ocurrir este fin de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Después de la victoria del Fútbol Club Barcelona sobre el Real Madrid, la colombiana no ha dudado en alabar a su pareja. Piqué fue titular este domingo en el Santiago Bernabéu y jugó durante los noventa minutos del encuentro, después de que hace apenas unos días tuviera que abandonar el partido contra el Galatasaray en la UEFA Europa League por problemas físicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Por este motivo, para la artista era una ocasión perfecta para elogiar al futbolista y lo ha hecho con un emotivo mensaje y cuatro dedos de la mano levantados, en referencia a los cuatro goles de los que el equipo de su pareja fue responsable y que le aseguraron el triunfo. «Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho!», ha escrito la colombiana.

Hace algunos días, Shakira también publicó una imagen de Gerard Piqué en actitud de triunfo junto a la que compartió los últimos logros del futbolista: «600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos.

Tus logros no tienen precedente alguno. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas», comentó la cantante.

Una pareja muy estable

La colombiana y el deportista se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama nacional, con más de una década de amor y dos hijos en común. Su relación comenzó aproximadamente en el Mundial de fútbol en el que España resultó ganadora. A pesar de que muchos creen que empezaron a salir a raíz de la grabación del vídeo del tema Waka, Waka, lo cierto es que ella misma confesó hace tiempo que se conocieron en Madrid, cuando ella viajó para participar en el festival Rock in Río de ese mismo año. Al parecer, ambos coincidieron en el mismo local y tomaron unos mojitos.

En ese momento, los dos estaban a punto de marcharse a Sudáfrica y el futbolista le pidió el teléfono a la cantante y empezaron a mantener contacto. Hasta poco antes, la colombiana había mantenido una relación muy duradera con Antonio de la Rúa.

Una vez en Sudáfrica ya el futbolista y la artista comenzaron a ‘tontear’ más en serio, de hecho, Piqué le dijo: “voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica”. A partir de ahí comenzaron a salir.