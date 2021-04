Georgina Rodríguez comparte la última ‘travesura’ de sus hijas

Pese a que está siendo una Semana Santa atípica -por segundo año consecutivo-, debido a la actual crisis sanitaria causada por la Covid-19, lo cierto es que Georgina Rodríguez no tiene tiempo para aburrirse. A través de las redes sociales ha compartido la última aventura de sus dos pequeñas: Eva y Alana Martina. Sin salir de casa han encontrado el entretenimiento perfecto para pasar estos días de vacaciones. Resulta que las hijas de Cristiano Ronaldo han sorprendido a la bailarina con una sesión de maquillaje improvisada que ha provocado la carcajada de la influencer.

“Poco más que añadir… ‘Mamá estamos preshhiioosas’ después de haber destruido gran parte de mi maquillaje”, ha escrito Rodríguez en el post en el que ha segurado que no ha podido regañarlas porque ella era igual cuando era pequeña. “No les puedo decir nada, porque yo era igual 😂😂😂 (Aunque no a tan temprana edad). Mis bebés”, ha indicado Georgina en una imagen en la que se puede ver cómo ambas niñas se han maquillado con un labial color berenjena y se han pintado sombra verde la zona de los ojos.

Mientras Alana Martina ha esbozado una pícara sonrisa, su hermana Eva se ha mostrado algo más seria. Quien no se ha podido resistir a comentar la “trastada” que han hecho las niñas ha sido su padre, Cristiano Ronaldo, que ha usado dos emoticonos de corazones y uno de risas al ver lo que han hecho sus hijas, quienes han lucido el mismo look. Unas mallas lila con detalles en color azul combinadas con una camiseta blanca de algodón con el estampado de unas zapatillas de ballet. Disciplina en la que ya han dado sus primeros pasos, siguiendo así la estela de Georgina, quien lo practica desde que era una niña como ellas. De hecho, está titulada como docente por la Royal Academy of Dance de Londres.

No es la primera vez que Georgina Rodríguez muestra cómo es su día a día tanto con el deportista como con sus hijos. Sin ir más lejos, hace unas semanas, también compartió una bonita estampa en la que la familia al completo, disfrutó de una divertida merienda de altura. En aquella ocasión, la feliz pareja organizó una tarde de juegos en la terraza de su ático que tienen en Turín -Italia-. “Tarde amorosa después de un aplicado día. Hoy celebramos como todos los días q nos amamos mucho”, escribió por aquel entonces la fundadora de ‘Om By G’.

Se puede decir que Georgina se encuentra en un momento muy especial de su vida. Además, recientemente se ha convertido en ‘tía’ con el nacimiento de Pelayo, el pequeño del periodista Edu Aguirre y Julia MM Salmeán, pareja que forma parte de su círculo íntimo. Aunque eso no es todo, porque también ha lanzado la citada firma de ropa que fue todo un éxito el día de su lanzamiento.