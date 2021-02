Georgina Rodríguez no para. Desde que conoció a Cristiano Ronaldo en 2016, su cuenta de Instagram no ha parado de crecer, lo que ha provocado que numerosas marcas y revistas quieran trabajar con ella. De hecho, reúne ya más de 23 millones de seguidores. Este sábado, la pareja del futbolista ha compartido uno de sus últimos trabajos a través de la citada red social. La bailarina ha publicado un llamativo post en el que aparece siendo portada de la revista italiana de deportes, ‘Sportweek’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

En ella, Georgina posa con un espectacular y sencillo bikini en color negro y un brazalete en color plata. Dicho medio ha anunciado que este domingo se podrá adquirir el número en el que sale la joven, donde cuenta detalles sobre su vida privada con la estrella del fútbol, incluso relata la pasión que tiene por el mar, la relación con sus hijos y lo que significa para ella el deporte, entre otras cosas. No es de extrañar que la it girl haga este tipo de declaraciones, ya que siempre se ha mostrado muy cercana a la hora de mostrar cómo es su vida pese a los lujos de los que dispone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Hace unos días, también compartió otro de sus trabajos. La pareja del exjugador del Real Madrid ha participado como modelo para la revista ‘InStyle’. En una de las fotografías del shooting que realizó aparece semidesnuda posando con un enorme bolso de una de sus firmas preferidas, Gucci. Y es que, la de Jaca no deja de tener nuevos proyectos. El pasado 12 de febrero, anunció su nueva marca de ropa, ‘Om By G’. Una de las piezas claves de su primera colección fue un chándal en color rojo que se agotó a los pocos minutos de estar a la venta. Una vez más se comprobó que todo lo que toca Georgina se convierte en oro.

Muy familiar

Por otro lado, Rodríguez siempre ha mostrado que es muy familiar. Sin duda, uno de los rasgos que enamoró a Cristiano cuando la conoció allá en 2016. Su cuenta de Instagram se ha convertido un escaparate en el que ha ido compartiendo su día a día con sus hijos, Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina, y los gemelos, Mateo y Eva María. Sin ir más lejos, hace unos días la exparticipante de ‘Mask Singer’ publicó una tierna fotografía en la que aparecía la familia al completo, disfrutando de una merienda con unas vistas impresionantes. «Tarde amorosa después de un aplicado día. Hoy celebramos como todos los días que nos amamos mucho», escribió en la publicación.

La velada contó con todo lujo de detalles: mesas y sillas para los más pequeños de la casa, merienda con bocadillos y sándwich y platos y vasos de cartón. Tampoco faltaron juegos de mesa como el parchís y unos globos para decorar la idílica tarde que pasaron en la azotea de la vivienda donde se alojan en Turín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Historia de amor con Cristiano Ronaldo

Se conocieron cuando el futbolista entró en una de las tiendas de Gucci de Madrid. «Días después nos volvimos a ver en el evento de otra marca y fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi ambiente de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos», confesó en una ocasión la modelo. «Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto», dijo Georgina en una entrevista a la revista ‘Grazia’ sobre cómo fueron los primeros instantes en los que cruzaron sus primeras miradas. Un año después, la pareja esperaba su primera hija, Alana Martina y desde entonces no se han separado.