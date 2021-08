No es habitual que los VIPS saquen la cara por sus amigos en redes sociales, mucho menos si hablamos de alguien con tanto nombre como Georgina Rodríguez. Pero la española ha creído conveniente hacerlo después del gran revuelo armado con Edu Aguirre, periodista deportivo y muy colega de Cristiano Ronaldo. Y es que hay veces que la comunicación no fluye como debería, pero comencemos por el principio.

El pasado martes, el trabajador de ‘El Chiringuito’ anunciaba que tenía una información bomba que dar sobre el futbolista portugués. La amistad entre ambos es reconocida por casi todos, sobre todo porque ni ellos mismos la esconden en sus redes sociales, donde se les ha visto veranear juntos recientemente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edu Aguirre (@eduaguirre7)

Aguirre desveló luego en directo que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, estaría encantado con el regreso de Cristiano al equipo blanco. Y no solo eso sino que habría solicitado al presidente y al director general su fichaje. Algo que el propio entrenador italiano desmentiría después en su cuenta de Twitter. Un mensaje que recibió una enigmática contestación de Georgina Rodríguez, que publicó un «Jajajaja».

Pero el jarro de agua fría llegó cuando Ronaldo salió al paso como pocas veces lo había hecho antes para cerrar la puerta a su vuelta a la capital de España, mostrándose muy molesto con los periodistas: «Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal. Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre», apuntó.

En un primer momento, todos los dedos apuntaban a Edu Aguirre por la información tan comprometida que había dado. ¿Había traicionado la confianza de su amigo Cristiano? El programa de esa noche fue bastante movido y todos sus compañeros buscaron arroparlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Chiringuito de Jugones (@elchiringuitotv)

El Instagram oficial del espacio de Mega compartió una publicación en la que recogían las palabras de Josep Pedrerol en las que decía que «lo mejor de ‘El Chiringuito’ es el equipo que tenemos. Se demuestra cada día que son los mejores». Un capote de su jefe a uno de sus redactores estrella. Con lo que nadie contaba era con que Georgina Rodríguez iba a sacar públicamente la cara por él: «En especial Edu Aguirre. Buen profesional, buen periodista, buena persona y buen amigo. Te queremos!!!»,escribió la de Jaca.

Así las cosas, da la sensación de que no ha habido ningún problema entre Cristiano y Edu y que de haberlo habido ya se ha solucionado. ¿Dónde jugará el portugués esta temporada que arranca este fin de semana? La Juventus parece su lugar para el hoy, para el mañana, otro gallo cantará.