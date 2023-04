Trabajo, trabajo y más trabajo. Esa es la receta que ha encontrado Georgina Rodríguez para combatir los cada vez más fuertes rumores de crisis con Cristiano Ronaldo. Las voces procedentes del entorno más cercano del futbolista son cada vez más fuertes. Algo podría no estar marchando bien entre la española y el portugués, pero, a diferencia de otras veces (importante este dato) la de Jaca no ha tenido ningún gesto de cariño para con su pareja. Una actitud que no hace más que aumentar la intensidad de la rumorología, evidentemente.

En su lugar, Georgina ha optado por volcarse y quizá refugiarse en su trabajo como modelo. Desde hace unas horas, el único contenido que se puede ver en sus redes sociales es el de campañas publicitarias como la que acaba de estrenar con Guess y de la mano de su co-fundador, Paul Marciano. En ella se ve a la ex dependienta comercial vestida con un sensual little black dress, con escote palabra de honor y encaje en sus piernas, envueltas por medias. Un look muy al estilo diva de Hollywood de los años 50.

Cabe recordar que fue este digital quien avanzó en rigurosa exclusiva que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están atravesando un bache en su relación: «Cristiano está harto de la actitud egocéntrica de su novia» por haber lastrado su imagen con la segunda temporada de Soy Georgina por «frívola», «gratuita», «forzada y alejada de cualquier realidad.

Es más, el círculo privado del exjugador del Real Madrid ha puesto encima de la mesa por primera vez la posibilidad de que Ronaldo esté cansado de cómo se comporta la madre de sus dos últimos hijos y expone los motivos: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se creé que está a la altura (en fama y dinero) de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada»..

Georgina, ajena al pozo sin fondo de Cristiano

Las cosas no le están marchando nada bien a Cristiano Ronaldo y en este momento, a diferencia de en otras ocasiones, no está recibiendo el apoyo en público de Georgina Rodríguez. Mientras ella está centrada en sus trabajos, el futbolista está atravesando su primera gran crisis como futbolista de Al-Nassr. El ejemplo más claro es el vídeo que circula por redes sociales en el que se ve a Ronaldo cargar contra su entrenador y muy cabreado durante el descanso de un partido clave que acabaron perdiendo, siendo así eliminados.

😡 El brutal enfado de Cristiano Ronaldo con su entrenador tras caer anoche en semifinales de Copapic.twitter.com/i1NdWFzYRd — Sportyou (@SportYou) April 25, 2023

Las críticas contra el jugador -buque insignia del club que le paga 200 millones de euros- no cesan y las redes sociales empiezan a sacar datos dolorosos. Uno de ellos es que el equipo de Riad ha sido eliminado de dos copas locales y ha perdido el liderato de la liga desde que Cristiano llegó en enero, cuando lo que se esperaba era el efecto contrario. Corren muy malos tiempos para él, llenos de frustración, y así lo denota su lenguaje corporal. Quién sabe si en un par de meses vuelve a darle una vuelta a su futuro.