Georgina Rodríguez comienza un nuevo año de vida lejos de los suyos. La modelo española celebra este 27 de enero 32 años a muchos kilómetros de distancia de los suyos en su última vuelta al sol como soltera. A escasos meses de pasar por el altar con Cristiano Ronaldo, la de Jaca ha optado por festejar este día tan señalado de su calendario con una de las mujeres más poderosas del mundo: Melanie Trump.

Georgina cambia a Cristiano por Melania Trump

Sabida es la amistad, o al menos buena sintonía, entre los Trump y Cristiano Ronaldo y Georgina. La modelo española, que comienza uno de los mejores años de su vida, ha viajado hasta Washington para el visionado de la serie documental de la primera dama americana.

Tras unas horas en Madrid junto a su hermana Ivanna -con la que fue a rezar a una desconocida iglesia de la capital-, Georgina cogió su nuevo avión privado para volar hasta la otra punta del mundo, tal y como compartió en sus redes sociales.

«How lucky to have been able to attend the premiere. An experience as impressive as it was inspiring. Congratulations for your movie, Melania, on the work behind it, and on bringing it to life with such presence and sensitivity. (Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. Enhorabuena por tu película, Melania, por el trabajo que hay detrás y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad)», ha escrito en la publicación -que acumula casi 800 mil likes- la prometida de Cristiano Ronaldo que no solo ha enseñado imágenes de la premiere, sino que también ha mostrado algunos rincones de la Casa Blanca.

De esta manera tan insólita, Georgina Rodríguez ha comenzado un nuevo año, el que será uno de los más especiales de su vida. Previsiblemente, este verano la modelo le dará el sí, quiero al padre de sus hijos tras más de una década juntos -una fecha que se desconoce, aunque se apunta que será después del Mundial-. Por lo tanto, este es el último cumpleaños de la creadora de contenidos como soltera ya que, el próximo enero, ya estará casada con el futbolista.

Aunque seguramente que la modelo hubiera preferido empezar los 32 junto a su familia -ya que su prioridad son sus hijos y su vida en pareja-, lo cierto es que no ha dudado en atender a sus responsabilidades y pasar su cumpleaños junto a la mujer del presidente de Estados Unidos.

Con esta invitación a uno de los momentos más importantes de su vida, Melania Trump ha dado cuenta que ha encontrado en Georgina una confidente. De hecho esta es la segunda visita de la de Jaca a la Casa Blanca en tan solo dos meses, ya que el pasado mes de noviembre acudió con su prometido a la residencia oficial de Donald Trump con motivo de la cena homenaje al príncipe saudí Mohammed bin Salman.