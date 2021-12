Georgina Rodríguez anuncia la fecha del estreno de su documental

Georgina Rodríguez está atravesando uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Tanto es así que, a su comentado embarazo, se le ha sumado un atractivo proyecto que no pasa desapercibido. No hace mucho tiempo, supimos que la respetada influencer iba a pegar el salto a la televisión protagonizando un documental que corre bajo el título de Soy Georgina, y ahora ha llegado el momento de desvelarse la fecha de estreno.

La pareja de Cristiano Ronaldo ha aprovechado su impacto en las redes sociales para anunciar a través de su perfil de Instagram el día exacto en el que verá la luz el que tal vez sea uno de los mayores retos profesionales de su vida. La docuserie, que realizará un exhaustivo repaso de la vida de la modelo, se podrá disfrutar a partir del próximo 27 de enero en una plataforma de gran calado internacional como es Netflix.

Y es que, pese a que aún quedan varias semanas para poder ver el documental al completo, la productora ha querido recompensar a los fans por su paciente espera con un adelanto de la entrega, un primer avance de un minuto, que ha conseguido causar sensación entre el público al desvelar algunos de los secretos mejor guardados de la argentina.

Este tráiler muestra el día a día de Georgina y los planes más destacados de su rutina habitual. De este modo, la protagonista enseña sus facetas más desconocidas, la de madre y de la pareja de un cotizado futbolista como es el portugués. Además, expone los momentos más íntimos de sus viajes, de sus eventos familiares y de un día a día en el que ha quedado demostrado que le gusta ir a rezar a un emblemático monasterio y pasar tiempo de calidad con sus verdaderas amistades, quienes parecen haberle hecho llorar al dedicarle unas enternecedoras palabras: “Georgina, eres una persona con un gran corazón, ojalá hubiese más personas como tú en el mundo”, le dicen.

También, en el documental, la argentina da respuesta a uno de los interrogantes más destacados de su relación con el deportista, sus posibles planes de boda. “No depende de mí, ojalá”. Con sus palabras, la influencer deja claro que si no ha logrado llegar al altar con Cristiano, no es porque ella no haya querido.

Este reality será una estupenda oportunidad para conocer más a fondo a una de las celebrities más icónicas de nuestro país. En él, Georgina recogerá, entre otras cosas, los momentos claves de su infancia y de su juventud, así como la manera en la que su vida pegó un giro de 180 grados al conocer a Cristiano Ronaldo, quien también desempeña un papel fundamental en la trama de esta inquietante producción audiovisual.

La pareja se conoció en 2016 de manera totalmente fortuita en una tienda de Gucci de la capital. Ella como dependienta y él como cliente, vivieron un encuentro de lo más inesperado, en el que ambos sintieron un auténtico flechazo que rápidamente desarrolló una aparentemente fortalecida historia de amor. Ahora, los enamorados disfrutan del segundo embarazo de la argentina, que tal y como ha confesado ella misma a través de su perfil de Instagram, va viento en popa. Con sus gemelos, la feliz pareja ampliará una preciosa familia que hace tiempo que pasó a ser numerosa.