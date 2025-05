Gema López destapa el verdadero drama de Isabel Pantoja y hace que salten todas las alarmas

Gema López le ha puesto nombre al problema que está atravesando Isabel Pantoja. La tonadillera está más sola que nunca y acaba de perder a uno de sus grandes apoyos: Celeste, la presidenta de su mítico club de fans. Lo peor es que cada vez son más los que señalan a Agustín Pantoja como responsable, gesto que ha alimentado la tensión. En mitad de este revuelo, la segunda presentadora de Espejo Público ha alzado la voz para afirmar que la cantante «no ejerce de abuela y aun por encima se ha cargado a todos sus peones».

La periodista ha recordado que Isabel esta aislada. Únicamente confía en su hermano Agustín y en la gente que trabaja con ella, pero ¿por qué? Fuentes cercanas sostienen que se siente traicionada, cree que no puede confiar en nadie y esto le ha llevado a apartarse de todos, incluso de sus hijos. Lo que Gema López no entiende es que haya extendido este castigo a sus nietos, que no tienen nada que ver con el revuelo.

Isabel Pantoja durante un concierto. (Foto: Gtres)

«Se ha ido deshaciendo de todos los que estaban a su lado», explica Gema. La comunicadora está haciendo referencia al grupo que antiguamente no se separaba de Anabel Pantoja. Dentro de este equipo estaba: la periodista Chelo García-Cortés, la colaboradora Raquel Bollo, el tertuliano Luis Rollán y la artista María del Monte, entre muchos otros. Ya no queda nadie. ¿Qué le espera ahora a la cantante?

La opinión de Susanna Griso

El escándalo ha crecido tanto que diferentes líderes de opinión se han atrevido a hablar del tema, como por ejemplo Susanna Griso, la líder de Espejo Público. «Isabel Pantoja es abuela, pero no ejerce», ha matizado cuando ha escuchado el argumento de Gema López. Es decir, la intérprete de Así fue tiene posibilidad de disfrutar de los pequeños de la familia, pero ha elegido no hacerlo.

Susanna Griso sonriendo en un evento. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja tiene un hijo y está esperando otro, de hecho se encuentra en la recta final de su embarazo. Durante todo este tiempo no ha sabido nada de su madre y cree que nunca será capaz de perdonarla, sobre todo porque Albertito, su primogénito, adoraba pasar tiempo con la tonadillera. Se ha quedado sin ella de un momento a otro y Chabelita cree que se han cruzado todos los límites.

Han saltado las alarmas

A pesar de llevar toda la vida en los escenarios, Isabel Pantoja ha acumulado una colección de deudas durante los últimos años que le ha llevado al límite. Por suerte, ha firmado un contrato con un nuevo productor que se está encargando de su gira y de grabar una serie que verá la luz en el futuro. Estas gestiones le han sacado de la ruina, pero sigue teniendo un gran problema: sólo puede compartir su felicidad con Agustín Pantoja.

Como toda estrella que se precie, Isabel arrastra muchas leyendas. Una de ellas hace referencia a su aislamiento y cada vez son más los que aseguran que ni siquiera utiliza su teléfono móvil. Hablar con ella sería realmente complicado y esto es lo que le ha alejado de su sobrina Anabel, una de las pocas personas que se quedó a su lado después de la tormenta. Las alarmas suenan con fuerza, pero han tanto ruido que los hijos de la cantante son incapaces de escucharlas.