Froilán reacciona a la entrevista más personal de Victoria Federica

Victoria Federica ha dado un importante paso en su carrera mediática tras conceder su primera entrevista personal. Lo ha hecho de la mano de Vicky Martín Berrocal en el podcast A solas con… donde se ha sincerado como nunca sobre los aspectos más personales de su vida. Entre todas sus declaraciones, sin duda lo más comentado han sido las emotivas palabras que ha dedicado a su hermano, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, al que define como una «persona vitamina».

La joven influencer se deshizo en halagos hacia el mencionado, pero hasta ahora, se desconocía si el hijo de la infanta Elena había escuchado las emotivas palabras de la conocida como Vic en el universo 2.0. No obstante, Vicky Martín Berrocal ha resuelto esta duda desde el plató del programa TardeAR: «Me ha escrito mi hija y me ha dicho que él había visto la entrevista, y que se había emocionado mucho. Es verdad que a su hermano le tengo cariño, he pasado grandes ratos con él. Es muy divertido y muy libre», explicaba la diseñadora, recalcando que a Froilán le había hecho «mucha ilusión» las declaraciones de su hermana.

Vicky Martín Berrocal en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Cabe recordar que Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, Victoria Federica y Froilán fueron a la misma universidad, por lo que fue durante esa etapa donde forjaron una gran amistad. De hecho, durante la charla que mantiene con la nieta de don Juan Carlos, la onubense recuerda con añoranza aquellos años.

Aprovechando su intervención, Vicky también ha confesado que para ella ha sido «un regalo y un lujo» haber podido entrevistar a Victoria Federica, una de las jóvenes más perseguidas por la prensa nacional, pero al mismo tiempo, más blindadas. Al principio de la charla, la diseñadora también se sinceró con la sobrina del Rey Felipe VI y manifestó su orgullo al respecto: «Siempre te tuve en mente. Pero sabía que era algo complicado. Pero me ha hecho mucha ilusión que hayas apostado por mí y que hayas querido hacerlo conmigo y que estés aquí», decía.

Victoria Federica y Froilán, uña y carne

La buena sintonía entre hermanos ha quedado patente con las últimas declaraciones de Victoria Federica en el podcast de Vicky Martin Berrocal. Y es que la creadora de contenido no ha ocultado el papel tan importante que desempeña su hermano en su vida: «Es mi mejor amigo. Es una persona vitamina. Y punto. Yo cuando estoy con él me olvido de todo y disfruto de él. Me alegra el día. Si tengo un mal día, él me anima», expresaba.

Victoria Federica en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

Desde que Froilán se instaló en Abu Dabi, la joven ha confesado que le echa mucho de menos, aunque confiesa que cada vez que hace una vista a España, siempre están juntos. «Me encanta estar con él. Hablamos un montón. Podemos estar horas al teléfono. […] Le siento como mi escudo, me siento protegida por él», señalaba.