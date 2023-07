Froilán celebra su 25º cumpleaños alejado de Abu Dabi y sin pisar España

Este lunes, Froilán ha soplado las velas por sus 25 años en paradero desconocido. Mientras su hermana, Victoria Federica, ha aprovechado para felicitarle a través de la red con una imagen inédita, los rumores sobre la celebración del nieto de don Juan Carlos han crecido como la espuma. Se esperaba que se reuniese con sus amigos en alguno de sus destinos favoritos en verano, como Marbella o Ibiza, pero nada más lejos de la realidad.

Tal y como adelantó Ángela Portero, el nieto de don Juan Carlos ha celebrado su nueva vuelta al sol de una forma muy diferente, viajando con cuatro amigos de la Universidad. La periodista anunció que se trataba de un destino europeo, fuera de España y habitual para la gente joven, pero no quiso desvelar que se trataba de Ámsterdam. Ha sido el portal Bekia el que ha dado el nombre de esta característica ciudad hasta la que se ha desplazado Froilán sin levantar sospechas, o eso creía.

Felipe Juan Froilán en Grecia / Gtres

Fue el pasado viernes cuando el hijo de la infanta Elena se dejó ver por el famoso Barrio Rojo de la ciudad tomando algo en una cafetería. Según ha informado el digital, pese al intento del hermano de Vic de ir a ‘la ciudad de la fiesta’, se ha encontrado con un inconveniente: el cierre de los locales dos horas antes con el fin de que los turistas no armen escándalo. Se desconoce si finalmente el cumpleañero y sus amigos -entre los que no se encontraba Belén Perea- disfrutaron de la noche de Ámsterdam, pero hasta la fecha no ha trascendido ninguna noticia que le vuelva a situar en el ojo del huracán.

Froilán y Belén Perea en el aeropuerto de Madrid. / Gtres

Se espera que antes de poner rumbo a Abu Dabi junto a su abuelo y retomar su trabajo en la petrolera, el joven haga más paradas por la geografía nacional, con todas las miradas puestas en Marivent. Desde hace años, se ha convertido en tradición pasar unos días en Mallorca, pero hace tiempo que la Familia Real al completo no se deja ver junta, sobre todo a raíz del autoexilio de don Juan Carlos. Este año, parece ser que por deseo expreso de la Reina Sofía, se espera el reencuentro de todos los Borbón en la isla balear.

Marivent / Gtres

Su cumpleaños más polémico

Parece que desde que comenzase una nueva vida en Abu Dabi sus polémicas han dejado de protagonizar la prensa nacional. Echando la vista atrás, el año pasado su cumpleaños estuvo marcado por un tiroteo en Marbella. Tal y como trascendió, el sobrino del Rey estaba celebrando una nueva vuelta al sol con sus amigos en la conocida discoteca Opium cuando fue testigo de una reyerta que dejó cinco heridos. La Policía Nacional, Local y los sanitarios se personaron en el lugar de los hechos y el beach club fue desalojado. Y es que, aunque según apuntó el dueño del local, Javier Calle, el hermano de Victoria Federica no tuvo nada que ver, todas las miradas fueron a parar a él después de un año marcado por los escándalos nocturnos. Este año, con una nueva vida lejos del foco mediático, parece que las cosas han cambiado.