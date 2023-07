A pesar de que hace ya cinco meses que Felipe de Marichalar se marchara a vivir a Abu Dabi -donde puede permanecer tranquilo, alejado de los focos y cerca de su abuelo-, el hijo mayor de la infanta Elena está en permanente contacto con su familia. El sobrino de Felipe VI acaba de celebrar su 25 cumpleaños y lo ha hecho lejos de casa, pero eso no significa que no haya recibido el cariño de los suyos.

Victoria Federica durante unas vacaciones en la playa. / Gtres

Su hermana, Victoria Federica, que se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional, no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su hermano en este día tan especial y lo ha hecho públicamente, con un bonito post que ha compartido a través de los stories en su perfil en una conocida red social.

Victoria Federica felicita a su hermano. / Redes sociales

Ha sido por la tarde de este 17 de julio cuando la hija de la duquesa de Lugo y Jaime de Marichalar ha publicado una fotografía en la que se ve a su hermano con ella en brazos, cuando ambos eran aún pequeños. Junto a la instantánea, Victoria ha escrito lo siguiente: «Millones de felicidades, mi niño. Te quiero», acompañado de un par de corazones. Unas palaras que evidencian la especial relación que existe entre los hijos de la infanta Elena, a pesar de la distancia.

Mientras que Victoria Federica mantiene una actividad frenética y está constantemente en el foco mediático, sobre todo, por temas relacionados con el mundo de la moda y de la publicidad, su hermano prefiere pasar más desapercibido. Algo que resulta lógico, en especial, por las polémicas que ha protagonizado en el pasado y que le han puesto de manera constante en el punto de mira.

Victoria Federica en Ginebra el pasado mes de junio. / Gtres

No es la primera vez que Victoria Federica de Marichalar recurre a las redes sociales para felicitar a algún miembro de su familia. Lo hizo con su madre, la infanta Elena, en el Día de la madre, con lo que dio carpetazo a las especulaciones que apuntaban a que entre ellas había ciertas rencillas. También compartió algunas fotografías antiguas para felicitar a su abuelo, Juan Carlos I, por su cumpleaños el pasado mes de enero.

Victoria Federica en un evento en Madrid. / Gtres

Según ha trascendido, Froilán ha celebrado este cumpleaños con sus amigos, pero fuera de España. No obstante, se espera que el sobrino de Felipe VI no falte al reencuentro que ha organizado la Reina Sofía en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca este verano, y en el que se espera a todos los nietos de la madre de Felipe VI, incluidas la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Una reunión familiar casi al completo que no se producía desde hace varios años, en concreto, desde el 80 cumpleaños de doña Sofía. Lo que no se sabe es si habrá fotografías públicas o será un encuentro a puerta cerrada.