La verdad sobre la gran boda en la familia Franco

Los Franco se encuentran a las puertas de vivir un momento de extrema felicidad gracias a la boda de uno de sus miembros. Es Juan José Franco quien se va a casar con Khali El Assir. Se espera que el enlace se haga próximamente en Emiratos Árabes. Había trascendido públicamente que los novios se iban a dar el sí quiero este fin de semana del 22 y 23 de octubre. Nada más lejos de la realidad.

En la conversación que Look ha tenido con la familia Franco se nos insiste en que la boda no se va a celebrar este fin de semana, tal y como se había apuntado. Sin embargo, prefieren no desvelar cuándo tendrá lugar ya que el principal objetivo del entorno íntimo de los contrayentes es mantener el blindaje en torno al feliz evento que llenará de júbilo al clan en un momento delicado.

Desde el clan se quiere cuidar con mimo que la boda sea llevada a cabo en la más estricta intimidad. No desean confirmar ni el día ni lugar exactos de celebración ni tampoco invitados, por más que se ha aludido a que el Rey Juan Carlos I podría asistir. El emérito es buen amigo de Abdul Rahman El Assir, comerciante de armas y padre de la novia con residencia en Abu Dabi. Otra incerteza es saber si acudirá la tía de Juan José, Carmen Martínez Bordiú, afincada en Lisboa desde hace tres años.

El enlace entre Juan José y Khali guarda algunas anécdotas. Por ejemplo, un vínculo con Diana de Gales. Y es que la madre de ella, la socialité María Fernández Longoria estuvo casada con Samira Kashogui, madre de Dodi Al-Fayed. Éste fue la última pareja de Lady Di antes del fatídico accidente de automóvil que acabó con la vida de ambos, el 31 de agosto de 1997, en París. La novia también guarda un símil con Isabel Preysler ya que creció en una casa situada en la lujosa urbanización de Puerta del Hierro donde reside la madre de Tamara Falcó.

Juan José Franco es fruto del extinto matrimonio entre Francis Franco y María Suelves. Ambos se casaron en 1981 y nueve después decidieron separarse para emprender sus caminos por separado. Pertenece a la alta sociedad española y su gran hito empresarial fue fundar Hunster en 2004, una empresa que organiza cacerías en España, África y Argentina, según informa Vanity Fair.

El bisnieto de Francisco Franco ha llevado una vida siempre alejada de los focos y tanto él como su círculo íntimo desean que así siga siendo. Los novios se comprometieron el pasado mes de julio y ya celebraron una fiesta de pedida que nuevamente volvió a ser de carácter estrictamente íntimo. De ahí la decisión de no dar prácticamente ningún detalle de la gran boda que reunirá a la familia en unos tiempos complicados.

Hay que recordar que la familia sigue batallando en los tribunales contra el Estado por el Pazo de Meirás. Las últimas noticias al respecto es que el Gobierno interpuso una demanda a los Franco para reclamarles 564 bienes que se encuentran en el interior del histórico edificio, propiedad de la organización política nacional desde diciembre de 2020.