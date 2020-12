Hace unas horas se conocía que el plazo para la familia Franco para entregar el Pazo de Meirás había llegado a su fin. Pese a interponer un recurso para poder evitar este desenlace, ha llegado la hora de despedirse de la que fue su estancia vacacional por excelencia durante tantos años. La jueza de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales ha dado el veredicto final en contra de la familia a través de un auto en el que designa al Estado como depositario de «todos los bienes muebles y elementos accesorios que forman el complejo del Pazo de Meirás». Asimismo, también ha dictaminado que sí pueden retirar aquellos objetos de valor personal o » que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural». ‘Look’ se ha puesto en contacto con Francis Franco para saber su reacción ante esta resolución nada favorable para su familia.

«Cuando dijeron que iban a pedir la ejecución antes de que la jueza dijese nada, ya dijimos que nosotros ibamos a entregar el Pazo cuando lo dijesen. Nos parecía absolutamente ridículo pedir una ejecución provisional cuando es simplemente la primera instancia, y claro luego se han dado cuenta de que eso conlleva una serie de problemas que es lo que ha motivado los autos posteriores que ha sido lo de hacer un inventario y lo de decir que no podíamos llevarnos las cosa de ahí», ha comenzado diciendo Francis Franco mientras ha añadido que: «es una cosa que no se ha discutido en cinco días de pleito ni es algo que venga al caso».

«Ya sabíamos que no nos iban a dar más plazo», ha continuado diciendo el empresario a este digital, alegando que tan solo les han dado unos días para despedirse del pazo de Meirás, ya que viene de por medio un puente que termina el 7 de diciembre, 3 días antes de que llegue el día 10, fecha en la que la propiedad formará parte del Estado y no de la familia Franco. «El Estado pone un pleito para reivindicar una finca registral, que tiene una sentencia con la que nosotros no estamos de acuerdo y que por eso hemos recurrido, y el abogado del Estado va más allá y pide una ejecución provisional que no tiene ni antecedentes, y no solamente contento con eso pide que no nos podamos llevar lo que es nuestro porque hay cosas que hemos puesto después del incendio y que no tienen nada que ver con el Pazo», ha explicado a nuestro redactor.

«Ha habido cinco días de juicio y en ningún momento se ha reclamado nada de lo que había dentro, pero claro ahora se han dado cuenta de que si nos llevamos lo que hay en el interior, el Pazo se queda bastante reducido. Pretenden quedárselo con el artículo 14», ha dicho con cierto malestar por la situación. «En uno de estos autos, el abogado del Estado presenta a las 10:00 de la mañana con varios folios y la jueza a las 13:45 dicta el auto. Además, sin alegar ninguna jurisprudencia porque no la hay porque es la primera vez que sucede una cosa así», ha contado en exclusiva para ‘Look’.

Por otro lado, en relación a si hay alguna vía con la que poder recurrir esta sentencia, Francis Franco ha confesado que tanto él como su familia han recurrido al auto principal y que piensan que les van a dar la razón porque todo esto es un «disparate». Pese al entramado judicial en el que lleva inmersos varios meses, el día 10 de diciembre, los Franco perderán una de sus propiedades más valiosas. También ha confesado que no se personarán el próximo jueves en el Pazo de Meirás debido a la repercusión que está teniendo este entramado que se traduce en un nuevo revés para la familia Franco.