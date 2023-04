La Semana Santa se ha convertido en una de las fechas más significativas para los rostros conocidos de nuestro país. Son días de desconexión, de parón laboral, de disfrutar de la familia y, sobre todo, de viajar a alguna comunidad autónoma. Aunque son muchos los que se quedan en Madrid -donde también hay procesiones y mil planes por hacer, tal y como te contamos en Look- también hay gran cantidad que se desplaza a su segunda residencia para vivir con fervor la tradición de la Pasión. Pero, ¿quiénes son los VIPs españoles más devotos?

Francisco Rivera

El clan Rivera es una de las familias más involucrada en la Semana Santa de Sevilla, siendo rostros habituales de la Madrugá. Y, en especial, Francisco, que es miembro de la Hermandad de la Esperanza de Triana, de la que es costalero del Cristo de las Tres Caídas. El jueves por la noche, a partir de la una y cuarto de la madrugada, el trono del Cristo de las Tres Caídas hace su salida desde la capilla de los Marineros, donde un año más veremos al torero portando a hombros al cristo que venera.

Quien también es asiduo a estos eventos religiosos es Kiko Rivera, que acudía junto a Isabel Pantoja antes de que su relación se rompiera por completo. El marido de Irene Rosales salió un año como costalero y, en alguna ocasión, ha tocado en las bandas que marcan el ritmo de la Madrugá.

Las Campos

Terelu, Carmen y María Teresa Campos han protagonizado durante años imágenes en el balcón de la calle Larios de Málaga. Devotas de la cofradía de El Cautivo, nunca fallan en estas fechas tan especiales. Sin embargo, este 2023 será muy diferente y triste a la vez para el clan. Debido a su complicado estado de salud, la matriarca no podrá disfrutar de esta festividad junto a sus hijas, tal y como ha comentado Terelu para Lecturas: «Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña». En cambio, ella sí estará el Domingo de Ramos con la Virgen de la Salud y el Lunes Santo para cumplir su promesa conel cristo El Cautivo: «Ya nada es igual ni volverá a serlo nunca».

La infanta Elena

La hermana del Rey es un rostro habitual de la Semana Santa madrileña. Sin embargo, el año pasado causó baja en la procesión del Cristo de los Alabarderos del Viernes Santo debido a su viaje a Abu Dabi. Junto a su hermana, la infanta Cristina, viajó para pasar unos días con su padre, movimiento que tal vez repita este año debido a que su hijo Froilán también se encuentra allí. Cabe destacar que la madre de Victoria Federica es Hermana Mayor Honorífica de esta hermandad, por lo que es habitual verla realizar la primera ‘levantá’ antes de abandonar el Palacio Real.

Ana Rosa Quintana

La presentadora es devota de la Virgen del Rocío, pero el año pasado tuvo que perderse la Semana Santa por una cuestión de salud. Junto a su marido, se desplazaron a Sotogrande para descansar y desconectar antes de someterse a una operación a causa del cáncer de mama que padecía.

Todo salió de las mil maravillas y la televisiva ha vuelto a ocupar su silla en el programa de Telecinco que lleva su nombre. Completamente renovada y sana, es muy probable que Ana Rosa se deje ver este año disfrutando de una de las festividades marcada en rojo en su calendario.