Los fracasos amorosos de Lara Álvarez tras salir a la luz su «romance» con Brad Pitt

Pese a que Lara Álvarez ha intentado constantemente que su vida personal no trascienda a la esfera pública, lo cierto es que, en la mayoría de las ocasiones, no ha podido conseguirlo. Y es que es sabido por todos que la presentadora ha mantenido varias relaciones sentimentales con diferentes rostros conocidos del país que no han dejado indiferente a nadie. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, Lara ha tenido que hacer frente a unos rumores que la señalaban como protagonista de un nuevo romance junto a Brad Pitt, uno de los actores más famosos a nivel internacional.

«Tengo que reconocer que no tengo agradecimiento suficiente a todas las personas que me estáis preguntando si de verdad estoy con Brad Pitt», decía en sus redes sociales, desmintiendo que no mantenía ningún tipo de relación con el intérprete. A día de hoy, la periodista no mantiene ningún noviazgo con nadie. Al menos no es conocido de cara a la esfera pública. No obstante, estos últimos rumores han vuelto a poner en la primera línea mediática la lista de amores que han pasado por su vida, entre los cuales hay varios nombres conocidos de la crónica social del país.

Dani Martínez

El humorista fue una de las primeras parejas conocidas de Lara. Pese a que ninguno de los dos anunció a los cuatro vientos su amor, fue a partir de 2011 cuando se les empezó a ver pasear por las calles de Madrid en una actitud cariñosa. Al poco tiempo dejaron de mostrarse juntos sin motivo aparente aunque, con el paso de los años, los dos han manifestado que mantienen una buena relación a día de hoy. «A Dani le conozco desde hace años y hemos conseguido algo súper, súper complicado, que es mantener siempre una buena relación y un cariño excepcional», decía Lara en una entrevista concedida a El Mundo.

Lara Álvarez y Dani Martínez/ Gtres

Sergio Ramos

Coincidieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y un año después, decidieron intentar algo juntos en el terreno sentimental. En abril de 2011 se confirmó su relación, la cual termino en el verano de 2012. Existen rumores que los celos del futbolista fueron los culpable pero lo cierto es que no se sabe nada al respecto, aunque sí que hay conjeturas de que se dieron varias oportunidades para poder arreglarlo, algo que finalmente no salió bien.

Lara Álvarez y Sergio Ramos/ Gtres

Adrián Lastra

Dos años después, en 2014, Lara fue fotografiada junto al actor, Adrián Lastra dándose algún que otro beso. No obstante, al igual que pasó con Dani Martínez, ninguno dio el paso de hacerlo público por lo que todo parece apuntar a que se trató de un simple amor pasajero que no duró mucho tiempo.

Lara Álvarez y Adrián Lastra/ Gtres

Fernando Alonso

Posiblemente haya sido una de las relaciones más conocidas de Lara Álvarez. Estuvieron juntos durante año y medio pero, a diferencia de sus anteriores noviazgos, no tuvo problema en hacerla pública, llegando incluso a compartir su amor en redes sociales. Hablaron hasta de planes de boda pero, para sorpresa de muchos, en 2016 decidieron dejar aparcado su romance. No se conoce el motivo pero muchas conjeturas creadas desde entonces aseguran que terminaron de la peor de las maneras.

Lara Álvarez y Fernando Alonso/ Gtres

A estos nombres hay que sumar otros que tan solo se han quedado en simples rumores que la propia Lara ha tenido que desmentir, como es el caso del cantante Dani Martín o Brad Pitt, el último en sumarse a la lista amorosa de la presentadora de Supervivientes.