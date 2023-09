Jorge Javier Vázquez ha fracasado. Tras varios meses alejado del foco mediático, el presentador se reincorporaba a la pequeña pantalla el pasado 11 de septiembre de la mano de uno de los formatos que prometía ser el ‘bombazo’ de la temporada televisiva: Cuentos chinos. Pero nada más lejos de la realidad, y es que tan solo 17 días después de su estreno, la cúpula de Mediaset ha decidido prescindir de su contenido dados los bajos niveles de audiencia que ha registrado. «Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming», escribía el catalán en sus redes, minutos después de conocerse la noticia.

Después de salir a la luz el comunicado de la cadena de Fuencarral, la pregunta más formulada por los internautas era la que hacía referencia a la estrategia que tomaría a partir de ahora Telecinco para rellenar la franja horaria que quedaba vacía con la salida de Cuentos Chinos de la programación. Con el paso de las horas el misterio ha quedado resuelto y en sus propias redes sociales han mencionado la personalidad que ha sido elegida para sustituir a Jorge Javier y, para sorpresa de muchos, pertenece al círculo de amigos del catalán.

Se trata nada más y nada menos que de Lara Álvarez, su antigua compañera de Supervivientes. Después de unas largas vacaciones, la periodista vuelve al trabajo y se incorpora a la octava edición de Gran Hermano VIP. Será la nueva conductora de GH VIP: Última hora, un formato que se centrará en repasar las últimas tramas de la casa de Guadalix de la Sierra. Se emitirá de lunes a miércoles a partir de las 21:50h, donde precederá a La que se avecina, El musical de tu vida, y a la película ofrecida semanalmente en la sección de cine. De esta manera, la organización de las galas semanales de Gran Hermano VIP también sufrirán un cambio ya que la llegada de GH VIP: Última hora elimina por completo a GH VIP: Límite 48 horas, presentado por Marta Flich.

Lara Álvarez anuncia que vuelve a formar parte de ‘GHVIP’/ Instagram

No será la primera vez que Lara Álvarez forme parte de la plantilla del reality de convivencia. Cabe recordar que fue en 2015 cuando debutó como presentadora en el formato con la edición de anónimos. En 2016 continuó su andadura en el programa y también fue fichada por la edición VIP. Ahora, tal y como ella misma ha confirmado, «está de vuelta» y lo hace con más ganas que nunca después de haber vivido una situación parecida a la de Jorge Javier.

Después de rechazar volar hasta Honduras para presentar Supervivientes 2023, Lara dejaba aparcada la telerrealidad para lanzarse de lleno con los concursos. La asturiana lo intentaba de la mano de Me resbala pero, los resultados no fueron los esperados y fracasó en audiencia, no siendo renovado para siguientes temporadas. Paradójicamente, ahora ha conseguido retomar su agenda frente a los focos gracias al fracaso de otro compañero de profesión: Jorge Javier Vázquez, quien a pesar de haber perdido su trabajo ha conseguido brindárselo a otra buena amiga del ámbito.