Este ha sido el primer año tras ocho presentado Supervivientes que Lara Álvarez se queda fuera de la ecuación por decisión propia. Determinación que tomó para poder afrontar otros retos profesionales y poder pasar más tiempo con su familia y amigos. Fue Laura Madrueño quien cogió el testigo a la asturiana en esta última edición, que tuvo como ganador a Bosco Martínez-Bordiú. Ahora, la presentadora se ha abierto en canal en el podcast La casa de mi vecina, presentado por Nagore Robles que se puede ver a través de Podimo. En él, Lara ha hablado sobre los problemas de ansiedad que padeció durante algunas grabaciones del mencionado programa de la cadena de Fuencarral. Además, también ha explicado cómo logró solventarlos.

Lara Álvarez en una imagen de archivo / Gtres

Un año después de dejar de formar parte del reality más extremo de la televisión, Lara ha revelado cómo vivió algunos intensos momentos tras las cámaras. «A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando, pero vomitando en una esquinita al lado de un árbol, ¿sabes? en Honduras, de estar vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento y luego entrar y decir: ‘¡Muy buenas noches, Jorge! ¡Muy buenas noches! ¡Besos desde Honduras!’. Porque al final dices: ‘El espectador conecta para desconectar’», ha contado sin tapujos ante el asombro de la que fuera concursante de Gran Hermano 11.

Esta no es la primera vez que la comunicadora habla sobre los problemas de salud mental que padece, ya que para ella es un tema al que hay que darle voz para poder solventarlo de raíz. Álvarez confesó que ha tenido que pedir ayuda en ciertos momentos de su vida: «La terapia me dio unas herramientas necesarias y que sigo aplicando a día de hoy. Estamos todo el rato en una vorágine de mucho estrés y yo me apoyo mucho en la meditación, pero, sobre todo, yo creo en la toma del conciencia del ahora. Lo que hace que yo pueda levantarme con toda la fuerza y sonreír es tomar conciencia de que mi padre está bien, mi madre está bien, mi hermano está bien, yo estoy bien, tenemos salud, estamos en un buen momento… Cuando aprendes a enfocar el día sin montarte películas es todo mucho más sencillo», contó en una entrevista que concedió a ¡Hola!.

Lara Álvarez en ‘Supervivientes’ / Gtres

Actualmente, Lara Álvarez se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en Sudáfrica, tal y como ella misma ha mostrado a través de Instagram.»Desbordada de emociones.Sudáfrica 🇿🇦. Agosto 2023″, ha escrito un post que ha ido acompañado de un vídeo en el que aparecen varios de los momentos que ha vivido. No cabe la menor duda de que con el paso de los años, la presentadora se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, tanto por su profesionalidad como por su dedicación frente a las cámaras.