Así se captaron las impactantes imágenes de Urdangarin junto a Ainhoa Armentia

Como ocurre cada miércoles, los quioscos se llenan de revistas de prensa rosa que compiten entre ellas para alcanzar el mayor número de ventas al dar las últimas noticias de actualidad. En esta ocasión, podría decirse que Lecturas se ha llevado el máximo protagonismo al sacar a la luz una serie de imágenes en las que aparece Iñaki Urdangarin paseando de la mano de una misteriosa mujer de la que hemos podido saber algunos detalles como su nombre: Ainhoa Armentia.

Con el paso de los días se han ido despejando más incógnitas de la ecuación aunque aún quedaba una de las más importantes: ¿Quién había tomado las fotografías más reclamadas de las últimas horas? Ha sido durante este mismo mediodía cuando los colaboradores de El Programa de Ana Rosa han querido aclarar cómo saltó la bomba que ha marcado un antes y un después en la relación de la infanta Cristina y el exduque de Palma. Por su parte, el periodista Israel López ha sido el primer encargado de intervenir en el programa de las mañanas de Telecinco: “El encargado de tomar las fotos es un buen aficionado a la fotografía. Es francés, una persona joven y habla perfectamente español. Cuando se encuentra de cara a estas dos personas no sabía que realmente estaba viendo a Urdangarin con otra persona, creía que era algún miembro de su familia con el que iba paseando”, comenzó explicando el colaborador.

La información del comunicador no ha quedado ahí y ha querido indagar aún más en cómo se sintió la persona que tomó las fotografías al darse cuenta de que estaba tratando cierta información delicada: “Él comenzó a hacer las fotografías de manera discreta para no ser visto en ningún momento, pero es cierto que hay un instante en el que tanto él como ella se percatan de que les están haciendo fotografías. Ella en vez de tener una reacción abrupta y salir corriendo o decidir irse o encararse al fotógrafo, decide que lo mejor es dejar de hacerse arrumacos y de darse abrazos y seguir caminando de forma natural. Ahí es cuando el fotógrafo es consciente de que la persona que está acompañando a Iñaki Urdangarin es una persona especial para él y no es la infanta Cristina”, finalizaba. Teniendo en cuenta el material que tenía en su poder, este paparazzi inexperto decidió venir a España y trasladarse concretamente a Madrid, intentando así entrar en contacto con diversos medios de comunicación que podrían estar interesados en hacerse con estas codiciadas fotografías.

Por su parte, Paloma García-Pelayo ha querido dejar claro que la Familia Real ya estaba al tanto de este contenido: “En Zarzuela y aconocían estas fotografías, las habían visto tanto en papel como en revista, ya lo conocían. Es en ese momento cuando se desata una ‘crisis’ en la familia. La infanta Cristina está en Ginebra, por lo tanto la avisan y la llaman y se produce un shock general, ya que dicen no conocer quién es esa persona. Sé que el matrimonio habla a diario ya que ella vive lejos”, apuntaba, haciendo además una reflexión sobre la probable conversación que hubo entre la hermana menor del Rey Felipe y su todavía marido al conocerse el escándalo.