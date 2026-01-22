El fenómeno Xokas: éxito masivo y polémica permanente

El plató de El Hormiguero recibe esta noche a El Xokas, uno de los streamers más influyentes, seguidos y también polémicos del ecosistema digital en español. La visita de Joaquín Domínguez, su nombre real, supone una oportunidad para repasar una trayectoria marcada por el éxito masivo, la exposición constante y una relación compleja con la fama y las redes sociales. Con millones de seguidores repartidos entre Twitch, YouTube y otras plataformas, El Xokas se ha convertido en una figura que trasciende el entretenimiento para instalarse en el debate social y cultural.

Durante la entrevista con Pablo Motos, el creador de contenido hablará de cómo ha evolucionado su carrera en los últimos años, de su forma de crear contenido y de cómo gestiona una comunidad gigantesca que le observa, le aplaude y también le critica. Fiel a su estilo, se espera una charla directa, sin demasiados filtros, en la que no faltarán reflexiones personales, anécdotas y opiniones contundentes sobre el mundo digital, la presión mediática y la responsabilidad que conlleva tener un altavoz tan potente.

El Xokas comenzó su andadura en Internet centrado en los videojuegos, especialmente en World of Warcraft, donde llegó a ser considerado uno de los mejores jugadores de Europa y un referente absoluto en España. Su conocimiento del juego, unido a su carácter carismático y su humor particular, le permitió construir una comunidad sólida y fiel. Antes de dedicarse por completo al streaming, trabajó como editor de vídeo y llegó incluso a formar parte del equipo de Real Madrid TV, una etapa que abandonó para apostar todo por su carrera en solitario en el mundo digital.

El gran punto de inflexión llegó cuando amplió su contenido más allá del gaming y apostó por el formato Just Chatting. Fue ahí donde su personalidad explotó definitivamente: discursos sobre el esfuerzo, el éxito, la cultura del trabajo y la disciplina conectaron con millones de jóvenes. En 2021 fue reconocido como Streamer revelación del año en los premios ESLAND y, en enero de 2022, batió récords al reunir a 1,2 millones de espectadores simultáneos durante los SquidCraft Games, consolidándose como uno de los grandes nombres de Twitch.

Sin embargo, su ascenso ha ido acompañado de numerosas polémicas. El Xokas es también conocido por su estilo agresivo y por protagonizar algunos de los escándalos más sonados del streaming español. Uno de los más recordados fue el de las cuentas falsas en Twitter, cuando se descubrió que utilizaba un perfil secundario para responder e insultar a críticos y haters. El propio streamer reconoció los hechos, argumentando que lo hacía para evitar que su comunidad atacara a usuarios con pocos seguidores. Aquello provocó una oleada de críticas y reacciones de otros creadores como Ibai Llanos, IlloJuan, AuronPlay o Arigameplays, muchos de los cuales señalaron la necesidad de asumir errores y reflexionar sobre los límites de la exposición pública. Lejos de frenar su actividad, El Xokas ha seguido siendo tendencia tanto por su contenido como por sus declaraciones. En los últimos tiempos, también ha generado debate por comentarios controvertidos realizados en directo y por su manera de abordar temas sensibles, lo que refuerza su imagen de personaje polarizador: tan admirado por unos como cuestionado por otros.

Más allá de la pantalla, el streamer ha sabido diversificar su éxito. Se ha adentrado en el mundo empresarial con proyectos como Knoweats, una empresa de comida saludable a domicilio, y ha mostrado sin tapujos su vida personal, incluyendo la compra y reforma de un ático de lujo en Madrid, convertido casi en un reality para su audiencia. Su relación con Zeling, también creadora de contenido, ha sido otro de los focos de atención mediática, especialmente tras anécdotas recientes como la relacionada con el accidente ferroviario de Córdoba, sobre el que reflexionó en directo señalando posibles responsabilidades institucionales.