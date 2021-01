Hoy es un día muy especial para Kiko Rivera e Irene Rosales. Hace 3 años vino al mundo la pequeña Carlota, que hoy cumple 3 años. Con motivo de esta fecha tan especial, el DJ ha compartido una serie de fotografías en las que aparece junto a sus hijas con un texto que refleja el amor que siente por su familia. «Y todavía recuerdo cuando vi tu carita, llegaste en mal momento, en el peor de mi vida. Te convertiste en mi sueño en apenas unos días. Tú me diste la vida», comienza diciendo el hijo de Isabel Pantoja.

«Gracias por ser mi pedacito de cielo. Gracias por ser lo que más quiero. Gracias por ser la que salvo mi alma. Gracias por ser la alegría de mi casa….

Felicidades cariño mío hoy cumples 3 años y yo no puedo ser más afortunado de tenerte como hija ❤️. ¡Te quiero te quiero te quiero te quiero!», termina explicando Kiko Rivera en uno de los momentos más delicados de su vida, ya que se encuentra en plena guerra mediática con su madre, Isabel Pantoja, a quien no ve desde hace ya varios meses y con quien no tiene ningún tipo de contacto.



Quien tampoco ha querido perder la oportunidad de dedicar unas palabras a Carlota ha sido Anabel Pantoja. También ha sido a través de su cuenta de Instagram donde se puede ver una tierna instantánea de cuando nació la pequeña. A dicha estampa le ha acompañado un texto cargado de amor que dice lo siguiente: «3 añosde que está princesa llegara para darnos muchísimos momentos bonitos. Son su sonrisa , sus bailes, sus charloteos y su carácter tan personal… Cuando tú llegaste me cambio la vida, pienso que fuistes mi 👼🏻 🖤 Te quiere: SU TATA». Palabras que demuestran el cariño y la excelente relación que tiene la colaboradora de ‘Sálvame’ con su primo y su mujer pese a que la familia no se encuentre en su mejor momento.

Por su parte, Irene Rosales ha querido mostrar cómo está decorando el salón de su casa para la fiesta que le van a hacer a Carlota. La colaboradora ha hecho una especie de tour donde ha enseñado que la temática Disney ha sido la elegida para este día tan especial, concretamente ha sido la película ‘Blancanieves’ en quien se han inspirado, la princesa preferida de la cumpleañera. La mujer de Kiko Rivera ha contratado una empresa que se dedica a decorar este tipo de eventos y ha dejado la estancia repleta de globos y detalles que parecen sacados directamente de Disneyland. Incluso han colocado una Blancanieves a tamaño real realizada en cartón y una mesa en la que han colocado la deliciosa tarta que tenía forma de esta conocida princesa Disney.

«Ha sido complicado decorar así la casa porque como siempre digo es la princesa olvidada», dice con humor Rosales en sus stories de Instagram. Desde globos con el número 3 hasta un mini photocall pasando por un menú que ya se ha convertido en toda una tradición. Irene ha contado que cuando es el cumpleaños de los niños de la casa solo se puede comer una cosa: hamburguesas. No cabe la menor duda de que Carlota tendrá un cumpleaños de ensueño que ha sido preparado con mucho cariño por parte de sus padres.