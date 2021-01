Irene Rosales aclara la polémica sobre los mensajes de Isabel Pantoja

Sigue abierta la polémica en torno a los mensajes de audio que Isabel Pantoja envió al móvil de su nuera Irene Rosales el día del cumpleaños de su hija mayor, Ana. Hace unos días, la mujer de Kiko Rivera se pronunció sobre estos mensajes y reconoció que no le habían sentado bien porque le parecían inapropiados para una niña de cinco años, sin embargo, aún quedan cabos sueltos al respecto.

Esta semana, ‘El programa de Ana Rosa’ mostraba el contenido de parte de estos audios -dos mensajes en concreto- que, al parecer ha filtrado la propia Isabel Pantoja. Una actitud que ha provocado un nuevo desencuentro en la familia.

Irene Rosales ha asegurado que no esperaba que su suegra filtrase los mensajes, pero ha querido aclarar su postura al respecto: “ella está en su derecho de mandar los audios. No me lo esperaba, pero tampoco me preocupa porque yo también tengo los audios”, ha dicho la esposa de Kiko Rivera. Irene ha matizado que había más contenido del que se ha mostrado: “eran tres, no dos. Hay dos que son súper parecidos, pero el primero es el más ofensivo, por la situación que yo acabo de pasar”, ha dicho Irene, que mantiene que Kiko no ha mentido cuando habla de los mensajes porque no los ha escuchado y no los reproduce de manera literal, pero que “mentir no miente”.

Según parece, Isabel Pantoja filtró los mensajes para desmentir a la pareja, pero no precisó que había enviado tres mensajes y no dos. “Yo no lo voy a enseñar, pero te puedo decir lo que dice el audio y por qué me molesta, en la situación que acaba de morir mi padre. Ella dice: ‘he resucitado, me daban por muerta’, y eso me ha sentado muy mal”, ha declarado Irene, que en el último año se ha tenido que enfrentar a la pérdida tanto de su madre como de su padre. La mujer de Kiko Rivera considera que no son apropiadas las palabras de la artista: “me he tenido que sentar con mis hijas para explicarles dos veces en menos de un año que su abuelito y su abuelita han fallecido. No procedía”, recalca Irene.

La colaboradora se ha mostrado molesta porque cree que Isabel Pantoja ha contado “una verdad a medias”. «Si mandas esos audios, manda también el primero. Y que diga lo de que ha resucitad es lo que peor me sienta», revela Irene Rosales. «Me duele que intenten hacer daño a Kiko conmigo», ha sentenciado.

Irene no ha querido entrar en detalles sobre los próximos planes de su marido: “Kiko está dando pasos, pero lo que haga la madre, aunque sea poco, es muy importante para Kiko”. Lo que sí ha querido aclarar es que ella no tiene nada que ver con eso: “la gente no sabe que yo tengo muchas peloteras con mi marido, como cuando Anabel pasó el teléfono a mis niñas cuando ella estaba hablando con Isabel. Lo que hable Kiko, es de Kiko. Es su guerra. Lo fácil es atacarme a mí”. Y es que, tras una reciente visita de Anabel Pantoja a Cantora, esta le escribió para hablar con las niñas y la artista mantuvo una videoconferencia con sus nietas. Irene ha querido aclarar que en ningún momento se han puesto trabas para que Pantoja pueda hablar con sus hijas: “lo primero de todo son mis hijas, yo estoy con ellas 24 horas. No dudo por nada del mundo que ella quiera a sus nietas”, ha asegurad