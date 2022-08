El FBI sentencia a Alec Baldwin: ‘la pistola no pudo dispararse sin apretar el gatillo’

Han pasado ya casi diez meses desde que tuvo lugar uno de los sustos más duros en la vida de Alec Baldwin. Fue el 22 de octubre cuando, durante un rodaje, el actor disparó, accidentalmente, a la directora de fotografía de la película, provocando su muerte de manera inmediata. Un inesperado varapalo para el intérprete de Pearl Harbor, que a lo largo de muchos meses tuvo que lidiar con la culpa que le suponía haber protagonizado este terrible altercado.

Como era de esperar, el FBI se puso a investigar el caso. De poco sirvió la versión que el artista dio en diciembre con motivo de una entrevista, alegando que no sabía cómo había podido dispararse la pistola: “No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo”, aclaraba. Y es que, ha sido ahora cuando las autoridades han concluido que el arma que llevaba Alec en su mano, e hizo que Halyna Hutchins perdiera la vida de inmediato, no podía haber sido disparada sin apretar el gatillo. Una teoría que pone a Baldwin contra las cuerdas, más aún teniendo en cuenta que se encontraba en un momento de paz y en la dulce espera de su séptimo hijo en común junto a Hilaria Baldwin.

ABC News ha tenido oportunidad de acceder a unos informes en los que el FBI señala que “el arma de fuego utilizada en el tiroteo no podía dispararse sin apretar el gatillo”. No obstante, las autoridades pertinentes no habrían tomado ninguna decisión de acusación con respecto al caso, estando los detectives encargados de resolver el asunto a la espera de registros telefónicos de Alec como parte de la investigación. Por otro lado, el Sheriff de Santa ha confirmado públicamente que el caso, en su totalidad, pasará al fiscal del distrito, que podría llegar a presentar cargos penales. Una posibilidad que haría que la Justicia diera la razón a los familiares de Hutchins, los cuales acusaron a Baldwin de haber cometido un homicidio imprudente.

En un primer momento, la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México clasificó el asunto como accidente, alegando que “la revisión de los informes policiales disponibles no mostró ninguna demostración convincente de que el arma de fuego se cargó intencionalmente con munición real en el set”, rogaba el informe en cuestión.

Por el momento, nada se sabe sobre cómo habrá reaccionado el actor a este giro de 180 grados en el caso. Durante meses, y en diversas situaciones que se han hecho públicas, el intérprete se ha mostrado realmente dolido y culpable por lo sucedido, habiendo pedido, encarecidamente, disculpas a los seres queridos de Halyna, aunque sin poder paliar los daños morales que a éstos les habría causado la marcha inesperada de la directora de fotografía. Ahora, cuando las aguas parecían volver a su cauce con la próxima llegada de su séptimo hijo al mundo, a Alec se le vuelve a complicar la situación por completo.