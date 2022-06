Estos son los 10 famosos más volcados con el planeta en el Día Mundial del Medioambiente

Nadie duda de que el planeta está sufriendo uno de los momentos más convulsos de la historia. La crisis climática se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación en todos los rincones del mundo, razón por la que muchos rostros conocidos se han visto obligados a implicarse en la causa y mostrar apoyo a varias iniciativas con el único objetivo de solventar este problema cuanto antes. Y es que, cantantes, actores, escritores e incluso influencers son claves a la hora de ayudar a que la importancia de esta cuestión llegue al mayor número de personas, haciendo así que cobre relevancia la necesidad de cuidar el medioambiente. Pero ¿quiénes son los famosos que mayormente se implican en este tipo de situaciones?

Elsa Pataky

Es innegable el gran compromiso de la actriz con el medioambiente y el cuidado de éste. La pasión por la naturaleza se ha convertido en su modo de vida en Byron Bay, razón por la que fomenta la agricultura sostenible mientras cuida de los animales que viven en los aledaños a su domicilio. Además, se ha manifestado también como ecologista, participando en huelgas por el planeta y formando parte de numerosas asociaciones.

Jon Kortajarena

El actor se ha mostrado plenamente volcado con el medioambiente y especialmente con la pesca responsable. De hecho, también ha luchado por erradicar una variante de esta, concretamente la eléctrica.

Penélope Cruz

La ganadora de un Oscar

considera que el principal problema de playas y de océanos son los microplásticos, afectando considerablemente a las especies que habitan en ellos y dejando entrever que la solución no reside únicamente en reciclar estos materiales.

Ana Boyer y Fernando Verdasco

Esta es una de las parejas más comprometidas con el medioambiente, habiéndose puesto manos a la obra en algunos momentos como a la hora de limpiar playas como la de Qatar, recolectando más de 3.000 kg de plástico.

Alejandro Sanz

El cantante ha compartido en numerosas ocasiones y a través de su Instagram varios vídeos en los que intenta concienciar sobre las consecuencias de la crisis climática y cómo los ciudadanos deberían actuar para movilizarse ante una inminente emergencia planetaria.

Clara Lago

La intérprete no ha dejado de apoyar al medioambiente desde que saltó al estrellato cinematográfico. No obstante, una de las labores en las que más implicada está es en la de no comer carne, agradeciendo también a Greta Thunberg la ardua tarea de trasladar la causa del cambio climático a todos los puntos del planeta.

Javier Bardem

Cada vez que tiene oportunidad de manera pública, el actor muestra el compromiso y amor que siente por los mares y los océanos, los cuales permanecen en continua amenaza por la contaminación y la subida de los niveles.

Dani Rovira

El comediante ha hecho uso de sus redes sociales para concienciar a sus más de 2 millones de seguidores sobre la crisis climática y la emergencia que esto supone, habiendo sido partícipe de movilizaciones y huelgas a nivel mundial.

Vanesa Lorenzo

La modelo no ha tenido reparo en salir a la calle para unirse a manifestaciones que luchan principalmente para que gobiernos y grandes empresas tomen medidas a favor del planeta.

Macaco

El cantante ha hecho uso de su desarrollado léxico musical para popularizar ciertos eslóganes como “está subiendo el nivel del mal”, haciendo así referencia a la crisis que el planeta está sufriendo y cómo está afectando a los océanos.