Melody puso al mundo en pie con su canción El baile del gorila, vendiendo más de un millón de copias con solo 11 años de edad. Ahora, 24 años después de aquel éxito, representará a España en Eurovisión 2025 tras ganar el Benidorm Fest con su single Esa diva. Es fácil recordar la coreografía de aquel estribillo con el que dejaba claro que era una «rumbera», pero hay un famoso español que lo recordará mejor que cualquiera. El videoclip se desarrolla en una bolera y un bar, donde los bailarines y la cantante muestran sus dotes interpretativas. Un miembro del cuerpo de baile luce una camiseta roja con un rayo blanco en la parte central, pantalón vaquero y melena al viento. Se trata del mismísimo Rafa Méndez.

El coreógrafo canario probó las mieles del éxito unos años después del videoclip, cuando participó como profesor en la academia de Fama, a bailar, un concurso de televisión cuya misión era formar a bailarines principiantes. Su sentido del humor y espontaneidad hicieron que se metiera al público en el bolsillo, y Rafa Méndez se convirtió así en uno de los profesores más queridos del programa. Además de Melody, el bailarín ha participado en el equipo de otros artistas de talla internacional.

Rafa Méndez junto a otra de las profesoras de ‘Fama, a bailar’. (Foto: Gtres)

Ha formado parte del cuerpo de baile de la italiana Raffaella Carrà o la australiana Kylie Minogue. A lo largo de su trayectoria profesional, ha combinado el mundo de la televisión, con el del teatro y el baile, y a día de hoy forma parte del jurado de Baila como puedas, el concurso de RTVE, donde comparte mesa con la bailarina, actriz y cantante Beatriz Luengo, la artista y empresaria Norma Duval y la actriz Yolanda Ramos.

Su amor por la danza comenzó cuando su madre le apuntó a una academia de baile a los 13 años con el beneplácito de su padre, con el que tuvo buena relación a pesar de sus adicciones. «Mi papá, que ya no está, era un tío muy guay, pero tenía problemas con el alcohol», explicó Rafa en una entrevista con Diez minutos, en la que destacó que su infancia no fue fácil porque «lidiar con eso fue heavy, pero en sus buenos momentos era el que más me impulsaba». El amor de sus padres le hizo confiar en sí mismo y abandonar su Tenerife natal para buscar nuevas oportunidades a nivel profesional.

El bailarín cuenta con casi 57.000 seguidores en Instagram y sigue avanzando en su carrera sin renunciar nunca a sus raíces. En 2021 tuvo un emotivo encuentro con Melody en RTVE, y la cantante se deshizo en halagos hacia Rafa: «España tiene la suerte de tener grandes artistas y de tener un coreógrafo y un bailarín como eres tú, que eres una bellísima persona y un pedazo de profesional como la copa de un pino y luchador y trabajador como nadie, así que te admiro un montón».