Yolanda Ramos ha dicho basta. La situación que está viviendo la Comunidad Valenciana, una de las zonas más afectadas tras la DANA ha generado un gran descontento general entre los ciudadanos, tanto anónimos como famosos. Por ello, la actriz ha querido manifestar su malestar desde Estados Unidos. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde reúne más de doscientos mil seguidores.

«Hola. Estos días estoy fuera de España, estoy en los Estados Unidos y mi corazón está con todos los valencianos. Pero a parte de mi corazón y la angustia que me acompaña, también quiero saber ¿dónde está mi dinero y el dinero de todos los españoles que hemos puesto desde que tenemos dieciséis años que estamos trabajando y estamos pagando para que sean los propios afectados, los propios vecinos los que tengan que estar salvándose a sí mismos y salvando a sus muertos? ¿dónde está nuestro dinero? Creo que es indignante», ha comenzado diciendo, mirando con semblante serio al objetivo de la cámara.

Yolanda Ramos ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

«Esta noticia, lo que ha pasado en España la saben en todo el mundo. Los propios vecinos se tienen que cuidar ellos mismos. ¿Dónde está nuestro dinero? Que no lo damos para los hijos de los políticos. Lo damos para estos casos. Los impuestos van dirigidos para situaciones así», ha proseguido. «Seguramente voy con retraso y no estoy enterada del todo de si ya han entrado o no han entrado (hace referencia a las ayudas). Estoy segura de que los equipos de seguridad quieren ayudar. Se han preparado para eso. ¿Qué está pasando?», ha continuado la actriz.

Por otro lado, Yolanda Ramos ha hecho hincapié en que nadie felicite a los vecinos de Valencia por la solidaridad. Ya somos solidarios pagando nuestros impuestos. ¿Dónde está el dinero?», ha finalizado, molesta. Con este vídeo, la intérprete ha querido mostrar públicamente su malestar tras la catástrofe natural que además de dejar varios fallecidos, todavía hay personas desaparecidas en distintas localidades afectadas.

Son numerosos los rostros conocidos los que están utilizando su rol de personaje público para dar visibilidad a lo ocurrido tras la DANA. De hecho, muchos de ellos se han trasladado hasta Paiporta, la zona cero de la desgracia, así como a otros lugares. Sin ir más lejos, en las últimas horas se filtraba que Rosalía se había convertido en una de las voluntarias. Se suman a la lista de VIPS que están ayudando in situ nombres como Paz Padilla, Ana Matamoros, Daniel Illescas, Marta y Meri Lozano, Miguel Ángel Silvestre y un largo etcétera.