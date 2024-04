La triste vida de una cómica: Yolanda Ramos se divorció el mismo año que murió su madre

El nombre de Yolanda Ramos está asociado, inevitablemente, a las risas y al sentido del humor. Al menos en lo que respeta a su faceta cómica y ante los medios de comunicación. Pero ¿Y qué hay de su vida privada? En las últimas horas, la intérprete de La que se avecina o Paquita Salas, se ha convertido en noticia por su última entrevista al pódcast de María Guerra, La Script, pues ha sido en el mismo, donde Yolanda ha confesado que se divorció de su marido, Mario Matute, hace ahora un año.

La actriz ha acudido al programada de la periodista para hablar de su último trabajo, Un nuevo amanecer, una tragicomedia creada, escrita y dirigida por José Corbacho para Atresplayer Premium. Así, ha sido mientras hablaba sobre su experiencia en el rodaje de la producción cuando Ramos ha revelado la fatal noticia, que coincidió, además, con la muerte de su madre, a la que estaba muy unida. «Hacía un mes que había muerto mi madre y hacía muy poco que me había divorciado, con lo que eso significa», ha comenzado diciendo. «Esta seria la hice en seis semanas. Ocho capítulos. Entonces sufrí mucho por mi situación personal. No lo pasé bien. Ha sido un camino doloroso, pero bonito a la vez», ha añadido.

Yolanda Ramos, en un photocall. (Foto: Gtres)

Yolanda Ramos y Mario Matute llevaban 14 años juntos. Ambos se conocieron en 2009 en la versión española del programa Saturday Night Live, donde ella trabajaba como actriz y él como técnico. El amor surgió casi a primera vista y fue él quien, nada más ver a Yolanda, se coló en las oficinas de producción para conseguir su número de teléfono y llamarla. «Mi marido es pura luz. Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso. Conocer a Mario es lo mejor que me ha pasado», aseguro Yolanda en 2020 en el programa Samanta y la vida de…El mismo en el que confesó que su pareja era once años más joven que ella. Algo que al principio, fue «durillo» de asimilar y gestionar, en sus propias palabras.

Fruto de la relación sentimental entre Yolanda y Mario nació, en el año 2010, Charlotte. Una hija muy deseada por la pareja resultado de un proceso muy largo de fecundación in vitro, y de tres duros abortos para Yolanda. «Me hice cinco in vitros. Lo pasé fatal. Tuve mucho miedo durante el embarazo…No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia», explicó la actriz.

Yolanda Ramos y Mario Matute, en un evento. (Foto: Gtres)

Pese a que no han trascendido, por el momento, los motivos que habrían llevado a Yolanda Ramos y Mario Matute a tomar caminos por separado, lo cierto es que todo apunta a que ambos siguen manteniendo una buena y cordial relación por el bien de la pequeña Charlotte, y de sus negocios en común. La ya ex pareja, cabe recordar, es propietaria del restaurante La Esperanza, ubicado en el céntrico Barrio de las Letras de Madrid. Por las inmediaciones del lugar, Mario y Yolanda se han dejado ver, de hecho, en más de una ocasión.

Yolanda Ramos ha sufrido depresión

Tras la muerte de su madre, su divorcio, y el rodaje de Un nuevo amanecer, Yolanda Ramos tuvo que retirarse de la escena pública durante más de una semana porque «tenía una depresión de mil pares de narices», ha contado en el pódcast antes citado antes de agradecer el apoyo de su amigo y compañero, José Corbacho, en esta dura etapa de su vida. La actriz, cabe destacar en este sentido, lleva consigo la condición de Persona Altamente Sensible (PAS).