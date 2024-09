El Hotel Four Seasons de Madrid ha sido incluido en la lista T+L 500 de 2024 de la revista Travel + Leisure, que destaca los mejores hoteles del mundo, y ha recibido reconocimientos como el puesto número 24 en The World’s 50 Best Hotels 2023. Además, ha sumado dos nuevos galardones a su extenso historial de premios, recientemente: dos Llaves Michelin. «La calidad y la excelencia en el servicio siempre han sido valores fundamentales de Four Seasons, y este reconocimiento es una prueba indiscutible de ello. Recibir estas dos llaves Michelin es no solo un honor, sino un testimonio del compromiso y la dedicación incansable de todo nuestro equipo, que trabaja día a día para brindar la mejor experiencia a nuestros huéspedes», afirma Alejandro Bernabé, director general y vicepresidente regional del hotel.