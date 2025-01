Exclusiva: el otro nidito de amor de Aitana y Miguel Bernadeau para su nueva oportunidad

La reconciliación de Aitana y Miguel Bernardeau les convierten en una de las parejas más perseguidas de 2025. La cantante y el actor intentan tener encuentros clandestinos pero siempre hay un paparazzi pendiente de todos sus movimientos. El nuevo piso de Miguel ha sido el escenario de su último encuentro, se trata de un piso con unas vistas inmejorables ubicado en un edificio premiado con el COAM 2022 debido a sus características arquitectónicas. El nidito de amor de Aitana y Bernardeau forma parte de un edificio en forma de flor en el que cada pétalo es una vivienda, sumando un total de 51.

Vistas desde el salón de Miguel Bernardeau. (Foto: Instagram)

El actor vive en una de las últimas plantas y en la imagen que publicó en su cuenta de Instagram podemos ver las vistas que tiene desde el salón. Se trata de un edificio sostenible construido con materiales naturales, dispone de calefacción y refrigeración por suelo radiante, garaje con preinstalación para vehículos eléctricos y piscina comunitaria. Aitana se ha trasladado a casa de su novio o en su coche o en una furgoneta con chófer en un intento por no ser vista. Pero las imágenes no dejan lugar a dudas.

La fachada del edificio donde vive Miguel Bernardeau. (Foto: LOOK)

Hace unos meses comenzaban los rumores sobre una posible reconciliación de la ex pareja y el 2025 comenzaba confirmando la noticia. Tras dos años haciendo vidas por separado, Aitana y Miguel decidieron retomar su noviazgo. Una noticia que llegaba pocos días después de que Sebastián Yatra, ex novio de la catalana, eliminara todas las fotos que tenían juntos de su cuenta de Instagram. La cantante dejó caer en una entrevista que Bernardeau había sido su «primer amor», y parece que había dejado una huella imborrable en su corazón.

Aitana. (Foto: LOOK)

Aunque todavía no viven juntos, es cada vez más habitual que pasen la noche en casa de uno de ellos. Miguel y Aitana se conocieron en el año 2018, cuando la joven había sacado sus primeros dos temas al mercado, ‘Arde’ y ‘Teléfono’. Mientras, su novio estaba disfrutando del éxito de la serie ‘Élite’ de Netflix, en la que encarnaba el papel de Guzmán. La catalana se fijó en el actor antes de conocerle en persona, y confesó a Vanity Fair lo que hizo para llamar su atención. «Yo vi ‘Élite’ y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería», y para conseguirlo publicó una historia en Instagram diciendo lo mucho que le gustaba la popular serie.

Miguel Bernardeau a las puertas de su casa. (Foto: LOOK)

Tras varias idas y venidas, decidieron poner el punto final a su noviazgo a finales del año 2022. Cada uno hizo su vida y poco antes de iniciar el 2025 decidieron volver a intentarlo. A juzgar por los múltiples encuentros que tienen, parece que han retomado su relación con muchas ganas.