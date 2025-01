Aitana Ocaña ha reforzado los sistemas de seguridad de su vivienda en Madrid con la misma empresa que le instaló la alarma con sistema antirrobo. Fuentes cercanas a la cantante han revelado a Vanitatis que ha decidido blindar su casa, en parte a raíz de su ruptura con Sebastián Yatra, ya que el colombiano pasaba mucho tiempo en su casa y así no estaba sola. «Es una chica de 24 años, viviendo sola en una casa inmensa que miles de personas tienen perfectamente localizada», han explicado al citado medio.

Cabe recordar que Aitana pidió encarecidamente a los medios de comunicación que dejaran de grabar su casa. «Os quiero decir una cosa para todos por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar. No me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana. Hombres a las cuatro de la mañana. Y yo estoy sola. De verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo. Y cuando hacéis fotos a mi casa por fuera, y cuando grabáis a mi casa por fuera… yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo pero no me grabéis en casa. Os lo suplico, por favor, respetad mi vida personal. Sabéis que no cuento nada», explicó la cantante.

Puede que ahora Miguel Bernardeu, con el que se ha dado una segunda oportunidad, se traslade al domicilio de la joven. La propiedad se encuentra en una la exclusiva urbanización de Ciudalcampo, en la que también residen famosos como Carlos Sobera, David Bisbal o Susanna Griso. Se encuentra a unos treinta minutos en coche desde el centro de Madrid, en la zona norte. Aitana adquirió la lujosa vivienda en 2022 por un precio de 800.000 euros. Dispone de tres plantas, un sótano, 674 metros cuadrados con una parcela de 2.700 metros, un amplio jardín con piscina, y algunas originales instalaciones como una pequeña discoteca y una sala de grabación totalmente insonorizada.

Puede que veamos a Miguel Bernardeau echándose unos bailes en la discoteca de su novia o dándose un chapuzón en su piscina. La pareja se ha dado una segunda oportunidad tras dos años haciendo caminos por separado. La revista SEMANA fotografió a la pareja saliendo de casa del actor y abandonando el lugar en el mismo vehículo. Ana Duato, madre de Miguel, no quiso pronunciarse sobre la noticia: «¡Ay, no no! Eso lo decís vosotros», explicaba a la prensa mientras subía a un taxi: «Tengo mucha prisa porque estoy ensayando una obra de teatro». Durante su relación, Aitana disfrutó de unas vacaciones en Ibiza junto a la familia de su novio, y parece que tenía mucha conexión con su suegra. La vida también le sonríe en el terreno profesional, y protagonizará una nueva serie en Netflix llamada ‘Metamorfosis’.

Puede que su novio se deje caer por el set de rodaje en algún momento.