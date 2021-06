Este 2021 bien podría ser denominado como ‘el año de Nuria Roca’. La comunicadora está imparable y, a medida que pasan los meses, su agenda sigue acogiendo un proyecto tras otro. ‘El Hormiguero’, teatro, series de televisión, programas en solitario y una vuelta a su época universitaria. No hay cosa que se le resista a la valenciana que confiesa que ‘llega a todo’ gracias al tándem perfecto que forma con su marido, Juan del Val. Aunque el cuerpo le pidió parar hace unos días. “Cogí una infección, algo doloroso y con fiebres, he tenido que estar en observación, pero no porque tuviera algo grave”, cuenta en exclusiva a Look, antes de aclarar que el post con el que comunicó este problema de salud obedecía a “una manera de agradecer al público su acogida”.

Aunque lleva más de dos décadas en el mundo de la comunicación, la baja médica de Pablo Motos el pasado mes de febrero tras su positivo por coronavirus, marcó un antes y un después en la carrera de la colaboradora. Ponerse a los mandos de ‘El Hormiguero’ no hizo más que la audiencia se volcara con ella, y pidiera un programa en solitario para Nuria Roca. Durante esas dos semanas que estuvo sustituyendo a su amigo los datos respaldaron la elección de la productora. Sus tablas, su naturalidad y su simpatía confirmaron que es una de las mejores comunicadoras de los últimos tiempos.

Y por eso tiene entre manos un nuevo proyecto laboral de la mano de Atresmedia, que está sufriendo una auténtica revolución en su parrilla. A la marcha de Mamen Mendizábal de ‘Más vale tarde’, se le suma que Cristina Pardo echará el cierre a ‘Liarla Pardo’ para sustituir a la vasca. Y Nuria Roca ha sido la última en formar parte del tridente, ya que la valenciana será quien asuma las tardes del domingo en La Sexta. “No me puede hacer más ilusión”, reconoce a este digital. “Ahora hay que empezar a perfilarlo”, explica antes de afirmar que está encantada de compartir con Cristina Pardo “parrilla y amigos”.

Arquitectura y entretenimiento

Esta última propuesta laboral ha aterrizado semanas después de conocerse que ha vuelto a sus orígenes universitarios. Con una titulación en Arquitectura técnica, Nuria se ha volcado con la Escuela Madrileña de Decoración, con la que colabora ejerciendo de embajadora “dando a conocer lo que es la escuela en sí y dando altavoz a los proyectos”.

Pero además está el formato ‘Family Feud’, una nueva oportunidad para verla volar sola de nuevo. Un concurso que ya se ha grabado y que, como adelanta a este digital, “tiene un pintón”. No es porque ella sea la presentadora, sino porque han sido sus hijos los primeros en ver el programa y “están enganchados”.

Fichaje de la serie de moda

Tras anunciar que sería la cara visible de este espacio familiar, Nuria Roca volvía a saltar a la palestra al convertirse en uno de los nuevos fichajes de la próxima temporada de ‘Madres’. Una serie de la que no era seguidora según nos cuenta, lo que le parece una ventaja ya que “en esta cuarta temporada quieren hacer algo diferente, así que tampoco he querido ver mucho”. Será Blanca Robledo, jefa del servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Los Arcos, donde se desarrolla la acción. “Voy a tener a mi cargo a los residentes nuevos, a los que ya llevan tiempo… Me estoy empapando de todo lo que pasa en urgencias y en un hospital”.

“Me apetecía muchísimo hacer la serie, cuando me llegó la propuesta fue una sorpresa y una alegría”, reconoce ilusionada. Y además afirma que cuando Aitor Gabilondo -creador de la serie-, le habló de su personaje le pareció “un reto fantástico”. Y eso que, debido a tanto trabajo, la polifacética presentadora se va a quedar sin vacaciones: “Con la obra estamos terminando la gira por Canarias, ‘El Hormiguero’ para ahora y con la serie estaré todo el verano. En septiembre retomo todo”.

No desaprovecha la ocasión. Está “muy contenta y con muchas ganas”, es algo que transmite y que le ha convertido en ‘la chica de moda’. “Ahora mismo existe un amplificador muy potente que son las redes sociales y parece que una está omnipresente, trabajando a todas horas y además con una cara estupenda”, explica antes de negar que la realidad sea así. “Estoy trabajando mucho, pero cada cosa lleva su rimo y tiene su pauta”.