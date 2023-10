Eva González muestra su máximo apoyo a Aitana tras su polémica

Es una realidad que Aitana Ocaña ha dado un giro de 180 grados en cuanto a estética se refiere, pero también con su estilo musical. Una evolución que se ha visto reflejada en su nueva gira, Alpha Tour, que arrancó el pasado fin de semana en Valencia. La que fuera concursante de Operación Triunfo ofreció un concierto en la Ciutat de les Arts i les Ciències durante, aproximadamente, una hora y media. Espectáculo que no estuvo exento de polémica. Muchos usuarios y seguidores tacharon las coreografías de la artista de inapropiadas y de no aptas para menores. Tal ha sido el revuelo que se ha generado que Eva González se ha pronunciado al respecto.



Aitana Ocaña en la presentación de su nuevo álbum / Gtres

La presentadora ha acudido este miércoles, 4 de octubre, al acto organizado por Mayoral, enclave en el que ha defendido el show musical de Aitana. Después de posar en el photocall, Eva ha atendido a los medios a los que ha asegurado que «pues te puedes creer que no me he enterado bien de lo que ha pasado. Bueno, me enterado de algo». «Bueno, pues que no la lleven. Yo creo que está bastante claro. Es una artista y además a la artista, pienso que no se les puede decir lo que tienen que hacer o lo que no», ha proseguido, defendiendo así la nueva forma de hacer música de la cantante que se ha convertido en todo un referente musical del género pop.

Eva González durante un acto en Sevilla / Gtres

Sobre el cambio de estilo de Atiana, Eva ha confesado que de «eso no tengo ni idea. Esto se lo tendréis que preguntar a ella. Yo, en mi humilde opinión, es una artista y expresa su arte de la manera que ella considera. Ella no hace las cosas para que le guste a los demás, lo hace porque así lo siente y si a los demás no le gusta, pues que no vayan». Han sido muchos padres los que han mostrado su descontento por el espectáculo y señalan que se debería haber avisado del contenido de la función musical. «¿Qué debería haber avisado? Aitana es ideal, haga lo que haga, vaya el público que vaya. Es una de las mejores artistas que tenemos en este país y con eso es con lo que nos tenemos que quedar», ha proseguido Eva González.

Eva González en la Gala Top 100 Mujeres Líderes en España / Gtres

Con estas palabras, la modelo ha dejado clara su postura, defendiendo así la nueva era de Aitana, quien ha evolucionado a pasos agigantados dese que salió de la Academia de Operación Triunfo allá en 2018. De baladas dulces como Mi teléfono a Las Babys, un tema de lo más movido que está arrasando en las redes sociales. Sea como fuera, estamos ante el gran cambio de la artista en su particular evolución musical, criticada por muchos y alabada por otros tantos.