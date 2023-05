Eurovisión 2023: estos son los favoritos a ganar la edición 67 del Festival

Quedan escasas horas para que se celebre la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2023 que este año, alberga el M&S Bank Arena, en la ciudad inglesa de Liverpool, después de la victoria de Ucrania en 2022, que no ha podido acoger el certamen debido a la invasión rusa de Ucrania. «Liverpool es el lugar ideal para albergar el 67ª Festival de la Canción de Eurovisión en nombre de Ucrania. La ciudad es sinónimo de música y el Liverpool Arena supera todos los requisitos necesarios para albergar un evento mundial de esta magnitud», expresó Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovision Song Contest, el pasado mes de octubre.

Una final, sea como fuere, para la que ya hay favoritos a llevarse el micrófono de cristal. Pues desde que se conocen los diferentes representantes de los países concursantes, y más aún, tras la celebración, esta misma semana, de la primera y segunda semifinal del certamen, las apuestas, encuestas y sondeos están a la orden del día ya sea a través de diferentes páginas webs o por redes sociales.

Suecia, la gran favorita para ganar Eurovisión 2023

Después de hacerse con la victoria en 2012, Lorine Zineb Nora Talhaoui​, conocida como Loreen (39), abanderada por Suecia, pretende de nuevo arrasar en la 67ª edición del Festival de Eurovisión once años después. La artista se ha consagrado en los últimos días como la gran favorita con Tattoo, un tema compuesto por Thomas G. Son y Peter Boström. Tanto, que parte como la candidatura favorita con un 53,76% de opciones de alzarse con la victoria, según la casa de apuestas Sportium.

«Los pensamientos sobre perder o ganar, estropean la creatividad. En el momento en que los dejo entrar, la actuación ya no es natural. Me dan miedo esos pensamientos», reconoció la artista tras haberse clasificado para la final de este sábado.

‘Cha Cha Cha’, la revolución finlandesa

Aunque muy lejos del porcentaje de sus vecinos suecos, en segundo lugar en las encuestas se sitúa Finlandia con Cha Cha Cha, de Käärijä (29), que cuenta con un 10,5% de probabilidades de ganar. De ser así, el país escandinavo lograría su segunda victoria en Eurovisión, tomando el relevo de la banda de heavy metal Lordi y su Hard Rock Hallelujag que obtuvieron el otro en suelo griego con 291 puntos, en 2006.

Blanca Paloma, también entre las favoritas

Blanca Paloma (33) será quien represente a nuestro país esta noche con su Eaea. Una canción que, en sus propias palabras, es «una historia de amor que va mas allá de la muerte» y que, según la casa de apuestas antes citada, la sitúa en tercera posición, con más de un 7% de posibilidades de hacerse con la victoria.

De confirmarse esta posición, Blanca Paloma igualaría el registro de Chanel en Turín 2022, con su tema SloMo, en el que fue el mejor resultado de España en 27 años. En este sentido, cabe recordar que, a tres días del certamen del año pasado, Chanel se encontraba en quinta posición con un 4%, muy lejos de Ucrania (48%) o Italia (11%).

Noa Kirel busca la quinta victoria israelí

Noa Kirel (22), la que fuera coronada como Mejor Artista Israelí en los MTV Europe Music Awards en 2017, será quien defienda esta noche el tema Unicorn, compuesto por Doran Madalie, May Stadia y Yunon Yahel, e intente lograr la que sería la quinta victoria de Israel en Eurovisión.

La artista, que tomará el relevo del cantante Michael Ben David, representante de Israel en 2021, ha sido bautizada por su compatriota Dana Internacional, como la Jennifer López hebrea, y comparada con Chanel por su sobresaliente puesta en escena. «Ahora todos los países quieren hacer lo que hizo Chanel el año pasado», expresan algunos.

Israel no participó en la pasada edición de Eurovisión después de que la Corporación de Radiodifusión Israelí confirmase que debido a la entonces huelga del Ministerio de Relaciones Exteriores del país hebreo, no podían proporcionar personal que acompañara a la delegación hebrea a Turín.

¿Segunda victoria consecutiva para Ucrania?

Después de la victoria en Turín el año pasado, la tercera de su historia, Ucrania quiere seguir haciendo historia. Sportium le da al país de Europa del este un 5% de posibilidades de victoria en el certamen de este año con la pareja de pop nigeriana-ucraniana, Tvorchi, y su Heart of Steel. Por detrás, están Noruega, Francia, Reino Unido e Italia.

Heart Of Steel triunfó en la tradicional preselección del país, Vidbir, en diciembre de 2022. Se trata de una canción de estilo electrónico con letra en inglés, que también incluye algunos versos en ucraniano. «No me importa lo que digas, no me importa cómo te sientas, sal de mi camino porque tengo un corazón de acero», repite su estribillo.

Tvorchi, compuesta por el vocalista de origen nigeriano, Jeffery Kenny, y el productor ucraniano Andrii Hutsuliakya, ya había intentado representar a Ucrania en Eurovisión en el año 2020.