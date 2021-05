Semana grande para la música con la celebración de Eurovisión 2021. El prestigioso festival de música celebra al fin una edición que tuvo que ser suspendida en 2020 por los estragos de la pandemia por COVID-19. El estadio Ahoy Rotterdam acoge el show desde este pasado martes, cuando dieron comienzo las semifinales. Blas Cantó luchará por llevar a España lo más alto posible tras unos años pasados un tanto decepcionantes para nuestro país.

Here they are! Your 10 qualifiers from tonight’s #Eurovision

🇳🇴🇮🇱🇷🇺🇦🇿🇲🇹🇱🇹🇨🇾🇸🇪🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/d2PN1eLiNP

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021