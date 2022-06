Tras dos años de pandemia, la vuelta a la normalidad ha traído consigo una larga temporada de fiestas y eventos. Muchos han sido los rostros conocidos que se han decidido por este año pasar pasar al altar. Sin embargo, hay otro acontecimiento que también se ve mucho en primavera: la comunión. Y ha sido por este motivo por el que las hermanas Osborne-Portillo se han vuelto a reunir.

Los hijos de Eugenia y Alejandra Osborne, las hijas de Bertín Osborne, han tomado su primera comunión, tal y como ha comunicado la hija menor del televisivo en su cuenta de Instagram. «Hoy ha sido un día súper especial! Hemos celebrado la comunión de mis sobrinos Fausto y Valentina y de mis hijos Juan y Sandra. Toda la familia hemos podido compartir con ellos todo nuestro de cariño y alegría», ha escrito la hija del conductor de Mi casa es la tuya sin poder evitar mostrar su emoción. Un día muy emotivo que ha tenido lugar en la finca que Osborne tiene en Sevilla.

En este día tan señalado en el calendario de la familia, Juan y Sandra, los dos hijos mayores de Eugenia, se han reunido con sus primos, los mellizos Fausto y Valentina, para celebrar su Primera Comunión, pues el clan Osborne ha decidido no separar el evento en dos días y así aprovechar la ocasión para que la familia al completo esté unida. Todo un acierto, pues la propia Eugenia ha compartido fotos de la jornada bajo el hashtag #JuntosEnMomentosEspeciales. Un evento que ha querido compartir con sus seguidores, publicando algunas fotografías de lo que ha sido el día, aunque ha surgido un pequeño revés que ha quedado en un susto. «Ha hecho mucho calor y ha habido algún desmayo, pero ha merecido la pena», ha explicado la mediana de las Osborne.

Un acertado look

Para la ocasión, Eugenia ha contado con Inés Domecq para lucir espectacular. Ha escogido un vestido en tonos blancos y azules, con una falda midi acampanada y un cuerpo con manga abullonada, escote en pico, detalles cut out en la cintura y una espalda desnuda con una gran lazada. Un look de The IQ Collection, una de las firmas más aclamadas por las influencers para ser la mejor invitada y que también lució Isabelle Junot en su preboda, concretamente el mismo vestido. Un look que se ha convertido en el must have de cualquier it girl y que, bautizado bajo el nombre de Chiara, sigue disponible en su página web por un precio de 380 euros.

Una nueva vida

En este día tan importante para los nietos de Bertín, no ha faltado la presencia de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. Así, gracias a un storie subido por Eugenia, se ha podido saber que Ana Cristina Portillo Domecq ha estado allí. Aunque, por el contrario, se desconoce si Claudia Osborne ha acudido al evento, pues no sería de extrañar que hubiese preferido reposar en casa a escasos días de convertirse en madre de su primera hija, Micaela.

Además, esta Primera Comunión ha supuesto el primer evento en el que coinciden Eugenia y Juan Melgarejo, el padre de sus hijos, que pusieron punto y final a su matrimonio hace justo un año. El pasado verano, tras 14 años de relación, la pareja decidió emprender caminos separados, aunque siempre han mantenido una relación formal por el bien de los tres pequeños de la casa. Fue en abril de 2011, cuando caminaron juntos hacia el altar para sellar su amor y, poco meses después, llegó al mundo su primer hijo, Juan. En otoño de 2013, las mellizas Sandra y Letizia llegaron a la vida de la pareja para aportar, aún más, felicidad. Sin embargo, la vida de la pareja dio un giro de 180 grados cuando, debido a este doble nacimiento prematuro, una de las pequeñas no pudo sobrevivir y falleció a los pocos días de nacer. Tres años más tarde, en 2016, llegó Tristán, que consiguió devolver toda la esperanza al hogar. Ahora, cada uno por su camino, están centrados en sus hijos, que se han convertido en su máxima prioridad.