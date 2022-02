Claudia Osborne revela el sexo del bebé que espera y es…

Claudia Osborne se encuentra en un momento de lo más especial de su vida. El pasado mes de diciembre compartió vía Instagram un breve vídeo en el que aparecían los latidos del que será su primer bebé. De esta manera, la hija de Bertín Osborne anunciaba que se encontraba embarazada. “El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino”, explicó en el post. A escasos meses de dar a luz, la escritora ha confesado a través de las redes sociales el sexo y lo ha hecho a través de una ronda de preguntas.

Finalmente, ha revelado que será “niña”, pero que todavía ni ella ni su marido, José Entrecanales saben el nombre que le pondrán. “Estamos debatiendo todavía”, ha dicho a sus seguidores. Además, ha dado a conocer de cuántos meses está. “Ya he entrado en el segundo trimestre y tengo la cunita y alguna cosa más, pero aún queda todo el montaje y dejar su cuartito listo para cuando llegue el momento”, ha explicado emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne)

Por otro lado, una usuaria le ha preguntado si sus hermanas serán las madrinas. “No solemos hacer madrinas entre las hermanas. Son tías carnales y eso ya es súper importante”, ha respondido. Sobre cómo está viviendo esta etapa del embarazo, Claudia ha contado que “ahora estoy viviendo un momento de disfrute absoluto. El primer trimestre fue durillo por las náuseas y vómitos, pero ahora he pasado esa fase y he entrado en una en la que me encuentro genial y tengo mucha energía”.

En cuanto a su futuro profesional tras ser madre, Claudia Osborne, también se ha sincerado. Una seguidora le ha lanzado la pregunta de que si cree que le afectará la maternidad de algún modo. “Si te digo que no, te estaría mintiendo. Ser madre te afecta en todos los aspectos de la vida y, al profesional, por supuesto que también”, ha comentado sincera. “¿Os ha costado quedaros mucho embarazados?”, ha sido otra de las preguntas. “Gracias a Dios decidió venir inmediatamente y, ha sido la mayor alegría de nuestras vidas”, ha dicho Claudia.

Durante esta charla 2.0, Claudia Osborne se ha abierto en canal como nunca. Tanto es así que ha explicado cómo fue el momento en el que supo que quería aumentar la familia. “Yo siempre he querido ser madre y, realmente me sentí preparada después de hacer todo el trabajo de niño interior porque tenía claro que antes de ser madre tenía que sanar. Una vez sanada, tuvimos una conversación y a los dos nos hacía ilusión buscarlo después de la boda”, se ha sincerado la hija del presentador de Mi casa es la tuya. Es necesario recordar que, Claudia y José Entrecanales se dieron el ‘sí, quiero’, el pasado 2 de octubre em Jerez de la Frontera.