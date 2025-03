Eugenia Martínez de Irujo ha tomado una decisión que refleja su compromiso con el bienestar animal. Tras la muerte de su querido perro Nacho, un mastín que había adoptado hacía cinco años, la aristócrata ha compartido en sus redes sociales una feliz noticia: ha adoptado dos perros jubilados de la Guardia Civil. Estos perros, Drago y Capone, tienen una trayectoria impresionante al haber trabajado durante años en tareas tan importantes como la detección de explosivos y drogas, realizando labores en lugares clave como el aeropuerto de Vitoria.

Drago, un labrador de siete años, trabajó en operaciones de explosivos, mientras que Capone, un «abuelito» de 10 años, estuvo involucrado en operativos antidrogas. Para Eugenia, estos perros no son solo compañeros; son auténticos héroes que, tras una vida de servicio, merecen ahora descansar en un hogar lleno de cariño. La aristócrata ha expresado su emoción por haber podido darles un nuevo capítulo en sus vidas, brindándoles un espacio donde podrán disfrutar de su retiro tras años de arduo trabajo. «La semana pasada firmé los contratos de adopción de dos perros de la Guardia Civil retirados y que para mí son héroes y han trabajado toda su vida para el bien social», ha escrito Eugenia junto a varias imágenes de los animales».

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han elogiado el gesto de Eugenia, destacando su amor por los animales. «Maravilla de noticia», «Muy grande la noticia, van a ser muy felices», «Tienes un corazón súper grande querida Eugenia…cuantas alegrías te van a dar», «Eugenia, no sabes cuanto te admiro por cosas como estas» o «Eres un cielo de persona. Estos maravillosos perretes, van a ser super felices contigo», son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

El amor de Eugenia por los animales no es algo nuevo. Durante los últimos años, la hija de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart, ha demostrado en varias ocasiones su aprecio por estos seres, especialmente por los perros, que considera «compañeros leales». «Viajar, me encanta, aunque cada vez me cuesta más por mis animales. Marcharme un mes no puedo. En total tengo diez perros. Todos son adoptados y en este sentido animo mucho a la gente a que los acoja. Son los más agradecidos, los más listos, los más cariñosos. Cuando llego a casa, siempre es una fiesta y duermen en la cama», reveló en una entrevista en 2022.

El abrazo de Eugenia Martínez de Irujo con su hermano Cayetano

La noticia de la adopción de Eugenia Martínez de Irujo llega en un momento en que la XIII duquesa de Montoro estaba copando titulares por su posible reconciliación con su hermano, Cayetano Martínez de Irujo. Los dos hermanos compartieron un momento de afecto y cariño durante la entrega de las medallas del Día de Andalucía, que se celebró el pasado viernes, 28 de febrero, en el Teatro de la Real Maestranza de Sevilla. Aunque no se dejaron ver juntos, la misma Eugenia ha desvelado que el abrazo sí se produjo.