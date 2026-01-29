La estrategia del hombre que robó a Iker Casillas para pasar desapercibido: gorra del Real Madrid

Iker Casillas se convirtió en víctima el pasado octubre de un importante robo en su casa de Pozuelo de Alarcón. Y es que al ex de Sara Carbonero, -quien también se mostró realmente sorprendida con el incidente-, le sustrajeron varios relojes de lujo, entre los que destaca un Rolex de oro valorado en 50.000 euros. Al parecer, y según descubríamos en un primer momento, el futbolista tardó en darse cuenta de lo sucedido. Y es que le cambiaron los originales por falsificaciones.

Iker Casillas en una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

De igual modo, las investigaciones señalaban a dos claros responsables: una empleada de hogar, -quien llevaba años trabajando para la familia, e incluso estuvo a cargo de los hijos del futbolista y la periodista-, y un vigilante de seguridad de la misma urbanización, -ideólogo del robo-. «El sitio donde estaban los relojes lo conocía poca gente, entre ellos la empleada del hogar, que llevaba trabajando tanto para Iker como para Sara Carbonero desde 2019», informaban al respecto. Pocos después, la Policía encontraba en el domicilio de esta pareja «varias réplicas de relojes para hacer otros cambiazos. Han recuperado un reloj completo y piezas de los demás».

Iker Casillas posando en un photocall. (Foto: Gtres)

El robo que sufrió Iker Casillas en su propia casa

Con la venta de los originales, habrían ganado nada menos que 96.000 euros, aunque el vigilante terminaba aceptando todas las culpas. «El único culpable soy yo. Mi pareja no entiende de relojes. Se los cambiaba sin que ella se diera cuenta», reconocía durante una intervención en El tiempo justo. Declaraciones tras las cuales la empleada en cuestión fue puesta en libertad provisional.

Ahora, nueva información respecto a este incidente acaba de ver la luz, y es la forma en la que el ladrón en cuestión consiguió camuflarse para vender las valiosas piezas. En unas imágenes difundidas por El Periódico, puede verse al presunto autor del robo camuflándose con una gorra del Real Madrid, lo que impidió que nadie le reconociese a la hora de cometer el delito.

Iker Casillas paseando por la calle. (Foto: Gtres)

«Un reloj está valorado en unos 28.000 euros y yo lo vendí por 18.000. He ganado unos 26.000 euros. Esto lo he hecho por deudas. Se me ha juntado todo y vi una salida, pero ahora las consecuencias van a ser más graves», explicaba el hombre en cuestión.

Ventas que se produjeron en dos tiendas diferentes y en distintos días. Primero, le compraron uno de los relojes por un valor de 8.000 euros. Mientras que, en otra tienda, le dieron hasta 18.000 euros. Eso sí, por el momento la Policía solo ha recuperado dos de los cinco relojes sustraídos, ya que el responsable niega haber sustraído los otros tres.

El exguardameta, muy dolido con la situación

Por su parte, Casillas dejaba muy claro que toda esta situación estaba siendo «muy desagradable» para su familia y se mostraba realmente dolido. Así lo confirmaba la propia Isabel Jiménez, íntima amiga de Sara Carbonero, cuando le preguntaban por el tema.

«Aquí lo más grave es que es una persona de confianza de muchos años, tú has metido en tu casa a cuidar a tus hijos. Sara está en shock como todos», aseguraba la periodista.