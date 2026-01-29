Casi 2.000€. Este es el precio que los asistentes de Madridlucía tendrán que pagar si quieren acudir a la caseta de Bertín Osborne en la Feria de Sevilla que se celebrará en la capital española a partir del 20 de mayo -que coincide con el mes de San Isidro-. Dentro de cinco meses, el recinto Iberdrola Music Madrid -un espacio de 200.000 m² diseñado específicamente para eventos de gran escala y donde se ubicarán las casetas, que serán iguales que las de la capital hispalense-, acogerá esta gran fiesta de la que el artista forma parte. Tal es así que ha invitado a todos sus seguidores a su caseta privada, pero con unos requisitos previos.

Así será la caseta de Bertín Osborne en Madridlucía

Sabido es que Bertín Osborne no se pierde ni la Feria de Sevilla ni la de Jerez. Cada mes de mayo y junio es habitual ver al artista en los recintos feriales de las distintas ciudades andaluzas entre sevillanas y farolillos. Es por ello que no ha dudado en apoyar esta iniciativa a través de sus redes sociales, donde ha aparecido tras su bache de salud: «A partir del 20 de mayo nos vamos a llevar la Feria de Sevilla a Madrid. Durante varias semanas, como cuatro más o menos, va a ver 400 casetas. El recinto ferial más grande de Europa. A diez minutos de Atocha. Paseo de caballos… Todo lo que hacemos en Sevilla, trasladado a Madrid, más amplio, por lo que estaremos más cómodo. Va a ser un espectáculo irrepetible».

Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, el ex marido de Fabiola Martínez ha explicado que todo el mundo que quiera puede acceder a ella y ser socio. Eso sí, previo desembolse de casi 2.000€/por semana, una cifra que no está al alcance de muchos. «Tengo ya mi caseta y tenéis un enlace de todo lo que va a ocurrir, va a haber desfiles de moda flamenca, gente que te va a enseñar a bailar sevillana, se va a llamar Madridlucía. Soy socio de una caseta en Madrilucía: la feria en Madrid. Buena música, amigos y muchas ganas de disfrutar. Si te apetece formar parte y hacerte socio de mi caseta, este es el momento. Hazte socio aquí: https://madrilucia.com/caseta-club/bertin-osborne. Súmate. Nos vemos en la caseta desde el 20 de mayo de 2026», ha comentado.

Para poder adquirir esta caseta -en la que seguramente se espera que acudan numerosos rostros VIPs amigos del cantante-, Osborne ha tenido que pagar 55.000€, que es lo que se pide a los asistentes que quieran ser propietarios de espacios.

Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Aunque se desconoce la decoración que tendrá la caseta de Bertín, o si añadirá extras como la contratación de grupos de música, en la web de Madridlucía apuntan todos los detalles de lo que incluyen estas casetas, como iluminación, sonorización completa, mobiliario, barra equipada, luz y agua, limpieza en zonas comunes, 400 pulseras de acceso continuo durante los 5 días, 2 invitaciones a la Premier: Cena de Gala Inaugural con personalidades públicas, uso de la App y disfrute de la Agenda de Actividades y Programación de Artistas.