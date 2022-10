Las impactantes imágenes de Esther Doña más delgada tras conocerse el nuevo amor de Pedraz

No cabe duda de que la ruptura de Esther Doña y el juez Pedraz ha sido una de las más mediáticas de los últimos meses. Pese a haber anunciado su compromiso públicamente, el magistrado y la viuda de Carlos Falcó anunciaban su separación de la manera más repentina. Tanto es así, que el protagonista en cuestión tampoco tenía reparo en aclarar que su romance no tenía opción de retorno.

Tan solo unas semanas después, Santiago Pedraz protagonizaba una aparición pública durante la fiesta Arquitectura X Cosentino, organizada por Fearless, a la cual acudía acompañado de una misteriosa mujer rubia de la que LOOK pudo saber la identidad en exclusiva. Esta no era otra que Eva León, experta en el ámbito de la arquitectura y muy amiga del juez desde hace mucho tiempo, razón por la que les une una estrecha relación amistosa que ha avivado los rumores sobre un posible romance entre ellos.

Por otro lado, durante esta misma mañana Esther Doña ha sido captada por las cámaras de Gtres mientras se disponía a entrar en su domicilio y su perro le recibía. Ataviada con una camiseta blanca básica y un pantalón de pinzas en color negro, la malagueña ocultaba parte de su rostro con unas gafas de sol negras. Un momento en el que ha destacado especialmente su delgadez, señal de que quizá no estaría pasando por su mejor situación a nivel anímico. Sea como fuere, la protagonista no ha desvelado a los medios de comunicación allí presentes cómo se encuentra ni qué le han parecido las últimas imágenes de su ex, ya que ella continúa con su rutina habitual haciendo caso omiso a lo que gira en torno al a que fuera su pareja.

De esta manera, Esther ha dejado entrever que va a seguir con su día a día con total normalidad, pese a que quepa la posibilidad de que Pedraz haya encontrado el amor de la mano de Eva León. Sea como fuere, aún no se sabe con certeza si ella es simplemente su amiga o es algo más, así que habrá que esperar a que pase el tiempo para conocer si han querido dar un paso más allá en la amistad que les une. Si finalmente eso sucediera, el juez daría carpetazo a un noviazgo con Doña que finalizaba durante el pasado mes de agosto aunque sin un motivo claro que pudiera explicar el porqué del desamor: “No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella. Jamás voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó”, pronunciaba el ex de Sylvia Córdoba para ¡Hola!. De lo que sí ha quedado constancia es de que no existe intención de retomar un noviazgo que comenzaba en julio de 2021, tan solo unos meses después del fallecimiento del marqués de Griñón. Desde ese momento, ninguno de ellos ha tenido reparo en hacer apariciones públicas, siempre demostrando el respeto y cariño que mantienen por el padre de Tamara Falcó incluso después de su muerte.