Santiago Pedraz se ha erigido como protagonista de la crónica social en un momento muy candente y con varios temas encima de la mesa. El motivo no ha sido otra que la fuerte expectación creada tras su última aparición pública. El juez de la Audiencia Nacional fue uno de los invitados a la espectacular fiesta Arquitectura X Cosentino, organizada por Fearless, una revista de lujo sostenible y fotografía social.

Un evento que reunió a rostros importantes de la sociedad española, como Carmen Lomana, Pablo Castellano, Carla Barber, Nacho Guerreros, Eduardo Navarrete, Fernando Martínez de Irujo, Matías Urrea, Marta Jaumandreu, Almudena Fernández, Luis Gasset, Rocío Monasterio, Pascua Ortega, Marta Martínez-Bordiú y al que Pedraz que acudió acompañado de una atractiva mujer rubia cuya identidad todos se afanan en conocer. ¿De quién se trata? Look tiene la respuesta.

Tal y como ha podido saber este medio mediante fuentes de toda solvencia, la acompañante del magistrado responde al nombre de Eva León y se dedica a la arquitectura. Ambos se conocen desde hace mucho tiempo y les una estrechísima relación de amistad, tal y como él mismo se encargó de decir a la salida del recinto. Tanto es así que la presencia de ambos en la fiesta hizo que los rumores se dispararan. Eva es una mujer de silueta delgada y apasionada de la moda, tal y como demuestra el bolso Nappa Gaufre de Prada que llevó al evento.

Hay que recordar que Santiago Pedraz rompió su noviazgo con Esther Doña a finales del pasado mes de agosto. Fue por su propia iniciativa y nunca ninguno de los implicados dijo claramente el motivo del desamor. Lo que sí que quedó claro es que lo suyo acabó con la misma intensidad con la que empezó. Fue en julio de 2021 cuando el juez conquistó el maltrecho corazón de la exmodelo, que meses antes había perdido al amor de su vida, Carlos Falcó. Un hombre que incluso contaba con el beneplácito del que fuera marqués de Griñón para cuando él no estuviera, según relató la propia Esther. Desde casi el principio de su romance optaron por dar rienda suelta a un amor que vivió por momentos episodios edulcorados.

El romance entre Pedraz y Doña iba viento en popa hasta el punto de que en verano anunciaron su compromiso matrimonial. Cuando todavía se digería la noticia, llegó una inesperada ruptura que dejó dos posturas bien diferenciadas y un reguero de polémica. El ex de Sylvia Córdoba fue muy contundente: «No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella. Jamás voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó. Por eso me planté y rompí y por eso no me voy a mover». Por su parte, Esther se resignó: «Me dejó por un mensaje de texto. Pensé que sería un arrebato y que se pasaría en unos días. Los dos estábamos muy ilusionados», dijo.