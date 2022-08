Inesperada ruptura de Esther Doña y Santiago Pedraz. Después de que la pasada semana la pareja anunciara su enlace con un amplio y detallado reportaje, parece que ahora la viuda de Carlos Falcó y el juez han tomado la decisión de seguir caminos separados. Apenas unos días después del anuncio del compromiso, los rumores sobre un distanciamiento entre ambos comenzaron a sonar con fuerza, aunque hasta ahora tanto Esther Doña como el juez Santiago Pedraz han optado por guardar silencio al respecto.

Ha sido en la revista ¡Hola!, donde la viuda del anterior marqués de Griñón y el jurista han decidido dar explicaciones sobre lo que ha pasado poco después de que posaran sonrientes y confirmaran su enlace. Un compromiso que ha generado multitud de críticas en diferentes soportes. Y es que, a pesar de que ninguno de los dos ha ocultado nunca sus sentimientos, esta paso adelante, coincidiendo con el primer aniversario de su romance ha resultado, para muchos, cuanto menos llamativo.

Nadie podría haber imaginado que una semana después de deshacerse en halagos el uno con el otro, tomaran caminos separados. Sin embargo, el pasado miércoles, el mismo día en el que se publicaba la noticia del compromiso, el juez Santiago Pedraz se puso en contacto con la revista ¡Hola!, para expresar su asombro por la noticia. Según explican desde la publicación, el jurista aseguró que había puesto punto final a su relación con Esther Doña el pasado 12 de agosto y, desde entonces, la pareja no mantiene ningún tipo de contacto: “Absoluta distancia”, dijo Santiago Pedraz a la revista.“No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella. Jamás voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó. Por eso me planté y rompí y por eso no me voy a mover”, recalcó el juez a la revista.

Tal como explica la revista, Pedraz nunca participó en las negociaciones relacionadas con el reportaje -por el que ninguno de los dos cobró-, sino que actuó como mero acompañante, y recalca que el jurista ha asegurado que le dijo a Esther Doña que hablara con la publicación para que las fotografías y la entrevista no vieran la luz, a tenor de los últimos acontecimientos. Algo que no ocurre, ya que Doña toma la decisión de seguir adelante. Según comentan en un artículo que se ha publicado en ¡Hola!, la viuda de Carlos Falcó no le da importancia al distanciamiento y considera que todo volverá a su cauce.“Quedaos tranquilos, que en unos días se va a arreglar y estaremos tan bien como siempre. Es solo una pelea más de tantas”, asegura en un principio. Sin embargo, finalmente reconoce que la ruptura es un hecho y que no habrá boda. Ella misma explica que el jurista puso fin a la relación a través de un mensaje de texto.

Aunque no ha revelado los motivos de la ruptura, Pedraz ha insistido en que “Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste”, y ha sentenciado que no hay vuelta atrás en este asunto.

Por su parte, Esther Doña sigue sin reconocer la realidad: “Pensé que sería un arrebato y que se pasaría en unos días. Los dos estábamos muy ilusionados esperando el gran día. Cada semana me preguntaba si sería esa la que saldría”, ha asegurado la viuda de Carlos Falcó, que no sabe si cabe posibilidad de reconciliación, ya que no ha conseguido hablar con Pedraz.