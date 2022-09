La polémica historia entre Esther Doña y el juez Santiago Pedraz suma un capítulo más. El pasado verano se publicaba un reportaje exclusivo en el que la pareja posaba feliz y sonriente y anunciaba, un año después del comienzo de su relación, su compromiso. Una noticia que, sin embargo, no ha llegado a buen fin. El propio Santiago Pedraz se encargaba de llamar, muy disgustado, a la revista, para confirmar que la pareja había roto su relación y aseguraba que no había vuelta atrás. Una ruptura a la que en un principio la propia Esther se mostraba reticente y consideraba que era una simple pelea. Sin embargo, la realidad era muy diferente.

Varias semanas después, la relación entre la pareja es inexistente. Es más, se ha apuntado incluso a que la que fuera cuarta mujer del anterior marqués de Griñón podría tener una nueva ilusión. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que Doña estaría aún muy molesta con el juez. La pasada semana la periodista Beatriz Miranda aseguraba que la andaluza se estaba planteaba demandar al magistrado en caso de que ”no volviera con ella”. Una información que ha causado un gran revuelo y sobre la que Esther Doña no ha dudado en dar un paso al frente y desmentir que tenga pensado demandar a la que ha sido su pareja en los últimos meses.

“Quiero poner de manifiesto que nunca he tenido intención de demandar a nadie por cuestiones de pareja. Me parece absurdo que profesionales de la información de muchos años de experiencia hayan indicado esta burla y que sin más se siga por el resto de la prensa”, ha comenzado escribiendo Esther Doña en su perfil en las redes sociales. La andaluza ha finalizado su mensaje dejando claro que la noticia sobre la presunta demanda a Pedraz es falsa y, por tanto, solicita a aquellos medios que se hayan hecho eco de la misma, que rectifiquen. “Desmiento la noticia por ser incierta y me reservo el derecho de pedir la rectificación oportuna a aquellos medios que la han hecho pública”, finaliza el texto que ha compartido Esther Doña.

No ha sido Esther Doña la única que se ha pronunciado sobre este tema. Según ha publicado el diario La Razón, en los pasillos de la Audiencia Nacional se toman a broma las presuntas amenazas de la que fuera marquesa de Griñón al juez. Un amigo de Pedraz ha revelado al diario que a Santiago no le preocupa nada la posible demanda que Esther Doña pretende ponerle en caso de que, como se supone que dice, no vuelve con ella. “Es una postura ridícula de una persona despechada, su actitud es incomprensible”, recalca esta fuente, que asegura que cuando el juez toma una decisión no da marcha atrás y no existe, por tanto, posibilidad alguna de reconciliación entre la pareja.