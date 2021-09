Ester Expósito no es demasiado amiga de hablar de su vida privada ante los medios de comunicación. Pero hay veces en las que se suelen hacer excepciones y ella lo ha hecho delante de los micrófonos de la agencia de prensa Gtresonline. Ha querido abrir mínimamente su corazón para hablar de las novedades que han sufrido su vida en los últimos meses, marcados inevitablemente por su ruptura sentimental con Alejandro Speitzer.

La guapísima actriz española confiesa que su ruptura ha sido en términos amistosos y no escatima en dedicarle elogios al intérprete mexicano: «Es una bellísima persona y siempre le voy a querer un montón». Ella es de las que piensa que un desamor no tiene por qué ir ligado a una enemistad ya que es compatible que las personas que han sido importantes durante la vida permanezcan en ella.

¿Y cómo está ahora el corazón de Ester Expósito? La mujer española más seguida de Instagram desvela que no ha encontrado el amor por el momento pero que tiene las puertas abiertas. Al mismo tiempo, tiene claro cuál es la receta de su estabilidad: «Yo no me cierro a nada, pero yo no sé… Soltera o no soltera, siempre soy libre y mi corazón no depende de que tenga pareja o no, que mi corazón esté bien y mi estabilidad emocional sea plena».

Pese a su corta edad ya puede presumir de haber realizado trabajos importantes y de acudir a eventos de cine de primera línea como el Festival de Cannes. Se ha codeado con los mejores y -afortunadamente- no ha tenido que lamentar nunca episodios de agresión sexual, ni nada que se le parezca, en la industria: «Soy muy afortunada de que no he tenido que vivir un episodio así y no me he encontrado con un monstruo de ese tipo por suerte. Y todo muy apoyo por su puesto y condena a este tipo de actos», cuenta.

Su ascenso meteórico le llegó joven pero gracias a sus padres supo mantener la cabeza en su sitio: «Es verdad que al principio es un cambio muy fuerte en mi vida, pero al final estoy muy agradecida y me siento muy privilegiada de poder trabajar así. Tengo una familia que me ha apoyado siempre mucho y mis padres siempre me han atado la tierra, mis raíces, para no perder la cabeza».

Muchos rankings la consideran una de las mujeres más sexies y codiciadas del momento, pero ella procura no hacer mucho caso a eso y centrarse en el trabajo porque el halago puede llegar a debilitar: «No me fijo tampoco si aparezco en esas listas o sino, pero bueno al final… ¡Qué te digo! Eso lo tienen que decir los demás. A mí lo que me importa no es tanto eso si no el poder haber estado en proyectos tan increíbles con gente a la que admiro, con gente con la que aprendo y con gente que le gusta mi trabajo, que siguen mi carrera y que me apoya a diario, esa es la suerte», explica.

Por último, a propósito de la fuerte polémica generada por su aparición en el videoclip de la canción ‘Yate’ de C. Tangana, Ester Expósito se pone seria para defenderse: «Sin comentarios. Un grupo de amigos disfrutando. Creo que ya ha quedado todo claro. Creo que está claro el artista, que es C Tangana y en fin, que no tenemos que dar ninguna explicación. Yo no doy explicaciones de mi libertad y de lo que hago con ella». Personalidad le sobra.