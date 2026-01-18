Estefanía de Mónaco, más sola que nunca durante su gran noche en el circo de Montecarlo

Estefanía de Mónaco ha reaparecido ante los medios para acudir a una cita ineludible en su agenda de la que ha tomado las riendas desde hace años. Hablamos de la 48.ª edición del Festival Internacional de Circo que se celebra entre los días 16 y 25 de enero y que tiene lugar en la carpa Fontvieille, en el Principado de Mónaco. Este mítico espacio, que cuenta con 2.600 m² en el interior establecido en 3.000 m² de recinto, está preparado para acoger todo tipo de eventos, tales como espectáculos, exposiciones, cenas de gala o exhibiciones de coches. La hija de los príncipes Raniero III de Mónaco y Grace Kelly ha acudido a esta jornada de ocio acompañada de su última descendiente, la influencer Camille Gottlieb, fruto del matrimonio que mantuvo con el guardaespaldas Jean Raymond Gottlieb.

Lo que ha llamado especialmente la atención es que Estefanía no ha estado arropada por el clan Grimaldi —tal y como suelen hacer— y la ausencia del príncipe Alberto, su esposa Charlene y los pequeños Jacques y Gabriella no ha pasado desapercibida. También hemos echado de menos, junto a la protagonista de estas líneas, a su hermana Carolina de Mónaco y a su sobrina, Carlota Casiraghi. No obstante, cabe la posibilidad de que acudan a lo largo de los días que dura la edición que, como hemos referido anteriormente, se alargará hasta el próximo domingo.

Estefanía de Mónaco y su hija en el circo en Montecarlo. (Foto: Gtres)

El look de Estefanía de Mónaco

El circo se ha convertido en una de las grandes pasiones de la socialité, la cual ha heredado de su padre, el recordado príncipe Rainiero. Si nos remontamos a la edición pasada, Estefanía de Mónaco hizo su aparición en este acto con un aspecto algo desaliñado que destacaron diversos medios. Es por eso que su estilismo, este 2026, estaba en el centro de todas las miradas. En esta ocasión, ha elegido un elegante atuendo compuesto por un total look negro formado por un cuello vuelto, un pantalón recto y zapatos de charol y punta redondeada en perfecta sintonía con el bolso, que estaba firmado por la prestigiosa casa de moda italiana Prada. El toque de color lo puso con un impecable abrigo de paño rojo con cierre cruzado y aportó luz al rostro con unos llamativos pendientes de botón engarzados en brillantes y oro blanco.

Estefanía de Mónaco y su hija en el circo en Montecarlo. (Foto: Gtres)

La única que acompañó a la hija de Grace Kelly fue su hija, la influencer Camille Gottlieb, la cual llevó también un outfit muy apropiado para la cita. La joven se decantó por unos pantalones cargo de diminuta pata de gallo en tonos marrón y camel, los cuales combinó con un abrigo de pelo oscuro y un jersey topo de cuello redondo. Unos delicados zapatos de ante bicolor chocolate y beige con un tacón cómodo y destalonados fueron el complemento perfecto para poner el broche de oro a su elección, en el que incluyó accesorios dorados.

Estefanía de Mónaco en el circo en Montecarlo. (Foto: Gtres)

Durante la jornada, ambas llevaron la bufanda conmemorativa del evento, posaron cómodas, con naturalidad y compartieron confidencias y risas con los trabajadores circenses en lo que se ha convertido ya en una nueva clase de estilo de Estefanía de Mónaco, que pasó de ser la princesa rebelde a todo un icono de moda.