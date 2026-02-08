Este es el círculo de confianza que rodea al hijo José María Aznar Botella: un duque y un torero

José María Aznar y Ana Botella son uno de los matrimonios más sólidos del ámbito político. Se casaron en 1977 y fruto de su vínculo nacieron sus tres hijos: José María, Ana y Alonso Aznar Botella. Todos ellos se han mantenido siempre en un discreto segundo plano respecto a la fama que adquirieron sus padres tras saltar a la primera línea política —cabe recordar que Botella fue alcaldesa de Madrid y su marido presidente del Gobierno de España—.

No obstante, su posición en la sociedad les ha hecho codearse con círculos selectos en los que han forjado amistades y relaciones laborales. Aunque huyen del foco, esto no ha impedido que en el entorno profesional de José María Aznar Jr. figuren rostros como el diestro Miguel Báez ‘Litri’ o Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, el actual duque de Alba.

José María Aznar Botella. (Foto: Gtres)

Las personas de confianza de José María Aznar Botella

Tanto con Miguel Báez como con Carlos Fitz-James, rostros solicitados del papel couché, José María ha forjado un vínculo que va más allá de lo personal. En la ecuación entran en juego los compromisos profesionales que han adquirido unos con otros. Hablamos de cuestiones relacionadas con la construcción y el alquiler turístico por todo el territorio nacional. El proyecto de Aznar Jr., que recibe el nombre de Copla Living, comenzó en Bilbao, donde en los próximos tiempos inaugurará un total de 55 apartamentos en el antiguo Hotel López de Haro, en pleno centro de la ciudad. Todos ellos estarán altamente equipados y contarán con una exquisita decoración de la mano de Zara Home.

‘Litri’ en una plaza de toros. (Foto: Gtres)

Lejos de quedarse ahí, el plan inmobiliario de José María no para de crecer. De la mano del mencionado matador de toros y del aristócrata aterrizará en Sevilla y en Madrid. En la capital hispalense tendrá la oportunidad de explotar un inmueble propiedad del marido de Casilda Ybarra de Fontcuberta. De la misma manera, el primogénito de la recordada duquesa de Alba confiará en él la rentabilización de los famosos apartamentos que está reformando en las inmediaciones del Palacio de Liria, el lugar de referencia de la familia en Madrid.

El duque de Alba en un acto. (Foto: Gtres)

La lujosa vida de José María Aznar Botella

José María Aznar Botella ha conocido los lujos desde bien pequeño. En el periodo que su padre ostentó la presidencia de nuestro país —de 1996 a 2004—, el protagonista de estas desarrolló su vida entre algodones dentro de las paredes del Palacio de la Moncloa. Con el paso del tiempo, ha formado una familia al lado de Mónica Abascal, junto a la que reside en el exclusivo y silencioso barrio de El Viso, en el centro de Madrid. Un enclave en el que tiene como vecinos a personalidades de la talla de Florentino Pérez, Ana Botín o Carolina Herrera, tal y como recoge la revista Mujer Hoy.

José María Aznar Botella y Mónica Abascal. (Foto: Gtres)

El particular refugio del empresario se encuentra en uno de los barrios más deseados de Madrid por la tranquilidad, el aislamiento del bullicio, la gran cantidad de zonas verdes y su cercanía con todos los servicios necesarios para el día a día. Se trata de un monumental chalet que fue adquirido por la pareja en 2018 por un total de 1,8 millones de euros, el cual han sometido a una profunda reforma. Con el lavado de cara al que han sometido la casa y el meteórico ascenso del precio del suelo en la ciudad, han conseguido revalorizar su morada y, si en un futuro se plantearan venderla, podrían ingresarse una abultada cantidad económica.