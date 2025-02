Belén Esteban ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere hacer una serie sobre su vida. Sin embargo, el proyecto se encuentra parado en estos momentos. Eso no ha evitado que la propia colaboradora de televisión especule con qué actores le gustaría contar si finalmente se llevara a cabo esta producción audiovisual.

Hace ya unos días confesó que le encantaría que Ester Expósito hiciera de su versión de la juventud. Ahora, ha sido la propia intérprete la que ha reaccionado a esta inesperada propuesta.

La reacción de Ester Expósito

El pasado 8 de febrero, Granada se vistió de gala para acoger la 39ª edición de los premios Goya. Evento que no quiso perderse Ester Expósito. Fue en el marco de esta importante cita del cine español donde la actriz, que dio el salto a la fama tras su paso por la mítica serie de Élite (Netflix), se pronunció al respecto.

Ester Expósito en los premios Goya 2025. (Foto: Gtres)

«Me encantaría, sería un sueño», indicó en un primer momento. Tras estas palabras añadió: «Y dirigido por Almodóvar». Y es que, durante la red carpet de los premios Feroz, el director manchego fue preguntado sobre este asunto. «¿Quiere hacer una serie sobre su vida? Si le queda muchísimo por vivir. Está empezando esa chica. Yo, ahora, estos dos próximos años estoy ocupado si ella me espera me lo puedo pensar», comentó a los periodistas.

Por otro lado, Expósito confesó que todavía no había hablado con Belén. «No, no lo he hablado con ella. La conozco, pero no la he visto desde que dijo eso, aunque vamos a ponernos a ello. Ahí gano el Goya o, por lo menos, me nominan», dijo en Fotogramas.

Ester Expósito en los premios Goya 2025. (Foto: Gtres)

Así se gestó la propuesta de Belén Esteban

Desde el plató de Ni que fuéramos, Belén Esteban habló sobre su futuro biopic. «Yo no estoy buscando director, todavía no hemos empezado. Yo he dicho que, algún día, me gustaría hacer alguna serie de mi vida. Ahora no es el momento por muchos motivos», aclaró con total sinceridad.

Belén Esteban en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La divertida anécdota de Belén

Hace poco más de un año, Belén Esteban volvió a sacar a la luz sus deseos de llevar a cabo este reto profesional que no descarta hacer en un futuro. La empresaria acudió a la gala de Los 40 Principales que se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Belén fue invitada para entregar un premio, pero antes de ese momento pasó por la alfombra roja. Entre saludo y saludo, provocó un encuentro con Juan Antonio Bayona, a quien le propuso ser el director de su serie.

«He escuchado que quieres hacer una serie de tu vida», dijo el director de películas como La sociedad de la nieve. «Pero yo quiero que sean 60 capítulos», respondió emocionada Esteban. «No me líes, no me líes», añadió Bayona con simpatía.