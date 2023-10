El error de bulto con el que comenzó a fraguarse la imputación de Eugenia Martínez de Irujo

Negras sombras se ciernen sobre Eugenia Martínez de Irujo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) la ha citado a declarar tras recibir una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra el medioambiente relacionado con la «detracción ilegal de aguas en Doñana» en tres parcelas de su finca, Aljóbar, de 104, 62 y 53, 35 hectáreas cada una, del término municipal de Aznalcázar. Una denuncia que va dirigida directamente a Eurotécnica Agraria SA, contra la persona representante legal de la misma.

La intrincada historia tiene su miga y nace de una inspección en mayo de este año por parte de la Guardia Civil y de la CHG. Junto a dos pozos y una balsa debidamente inscritos, se localizaron otros ocho pozos no inscritos, con los que se estaba dando riego a unas aproximadamente 200 hectáreas de naranjos. Asimismo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, que pudieran ser constitutivos de delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y un delito de desobediencia ya que no dejaron entrar a la finca a los agentes medioambientales.

Haciendo buena la secuencia de acción-reacción, Eugenia Martínez de Irujo ha recurrido a su equipo jurídico para limpiar su nombre después de ser salpicada de esta manera en la opinión pública. A través de un comunicado divulgado se procede a dejar claro que «en ningún momento se ha superado el volumen máximo aprobado por la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir». Pero hay más. La duquesa de Montoro se desmarca del problema al asegurar que Luis Martínez de Irujo -hijo de Alfonso Martínez de Irujo- «es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljobar» y que «Eugenia no ha participado nunca en la explotación».

Quien también se ha apresurado a desligarse de este problema ha sido Cayetano Martínez de Irujo, que no gestiona dicha superficie agraria desde el año 2015, cuando su hermano Alfonso cogió las riendas, delegando la explotación a su hijo Luis. No hay que olvidar que el jinete comparte sociedad -que no finca- con sus hermanos. Los mismos que le han puesto mil y una trabas en la construcción de su embalse, tal y como él mismo ha denunciado, son los que ahora deberán rendir cuentas por su presunta mala praxis. Algo que no deja de ser cuando menos «paradójico», según expresan personas cercanas a la familia.

Hasta aquí los hechos fácticos y probados, que no los únicos. La supuesta implicación de Eugenia Martínez de Irujo en este delito denunciado por la Fiscalía tiene mas recovecos. Hubo un intento hace años de regularizar y legalizar lo que hoy es un problema. Fue bajo la batuta de Cayetano Martínez de Irujo, pero se quedó en standby. Todo cambia a partir de 2015. El hijo de la duquesa de Alba dejaba su rol de gestor, pero el problema continuaba. «Había una gran balsa de agua que había que llenar 2-3 veces al año para abastecer 200 hectáreas de naranjos, porque con pozos es imposible, que es lo que alegan Alfonso y Eugenia. La Fiscalía lo ha detectado, pero es que esto no se lo cree nadie», tal y como informan a LOOK fuentes muy cercanas a las fincas de los Alba.

El agravante de la situación es la palpable crisis que vive Doñana dada la escasez de agua. Son varios los problemas que tiene este vasto parque natural propiedad del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. Por si fuera poco, a la sequía y la sobreexplotación del acuífero se le añade una nueva amenaza: la incorporación de nuevas tierras de regadío, muchas de ellas abastecidas de forma ilegal. Algo que no es baladí en esta historia.

El mismo testimonio señala un error de bulto que cometió el hijo de Alfonso Martínez de Irujo: «A Luis se le ocurre la idea de despedir al encargado que llevaba 20 años llevando la finca y lo hace en el peor momento de Doñana, cuando más incandescente está el problema de agua y con la disputa entre el Ejecutivo y la Junta. ¿A quién se le ocurre? De repente, la Fiscalía tiene los planos de los pozos, que no los tiene mucha gente…». A buen entendedor, pocas palabras bastan. Una vez la Justicia fue conocedora de esta situación «entró una asociación medioambientalista para corroborar una denuncia que tiene muchos visos de prosperar. Ellos sabían que el problema estaba ahí», zanjan.

¿Tienen motivos para preocuparse? No hay que olvidar que se les acusa de un delito de desacato que puede complicar más el futuro de Eugenia Martínez de Irujo. Las fichas están sobre el tablero, pero si hay un mero espectador de todo esto, ese es Cayetano Martínez de Irujo, quien sigue adelante con la puesta en marcha de su embalse y al margen de los problemas de sus hermanos y de los conflictos familiares surgidos entre ellos. Tan cerca como siempre pero más lejos que nunca. Las paradojas.

Al respecto de todo lo anterior se ha pronunciado, precisamente, Cayetano Martínez de Irujo hace escasos minutos, a través de una llamada telefónica, en TardeAR, el programa de Telecinco a los mandos de Ana Rosa Quintana. «Que hablen, que den la cara. Si es que saben de lo que hablan. Que hablen y que den la cara, que en la vida hay que dar la cara», ha comenzado diciendo el jinete, visiblemente enfadado. «¿Ahora qué, Eugenia y Alfonso? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa con nuestros pozos? Porque claro… Si piden una caución la Fiscalía y precinta esos pozos, me imagino que la pondrá. O si viene una multa, que ahora mismo es imprevisible lo que puede pasar. Ellos se están defendiendo pero la cosa está muy jodida. Lo que me han intentado reclamar ellos a mí cuando yo lo estoy haciendo todo legal y todo bien hecho, ahora les pregunto yo a ellos, ¿ahora qué?», ha aseverado.